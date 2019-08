Yazı dizimde bugün, İkizler burcunun aşk analizini yapıyor ve onları etkilemenin yollarını anlatıyorum.



İKİZLER BURCU KADINI

Neşeli, enerjik ve hareketli yapısıyla dikkat çeker. Her konuda fikir yürütebilecek bilgi birikimine sahiptir. Ancak bazen anlamak zor olabilir kendisini, bir an için neye, neden sinirlendiğini kestiremeyebilirsiniz.

Böyle bir kadını seviyorsanız, mutlaka önce onu iyice tanımalısınız.

Kıvrak zekası sayesinde, karşısına çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmekte ustadır. Dirençli ve hırslıdır. İkizler burcu kadını, çok genç yaşta aşık olur.

Yaşadığı tecrübelerin heyecanına kapılması bazen yanlış tercihler yapmasına ve pişman olmasına neden olabilir.

Tatlı sözleri, zarif tavırları ve yaşam sevinciyle nasıl davranacaklarını iyi bilirler.

Sevdikleri için her şeyi göze alabilir. Özünde iyi bir anne olmak ve iyi bir sevgili ya da eş olmak vardır. Bilgi küpü bir erkekten etkilenmemesi mümkün değildir, ancak akılcılığın yanında zeka ve istikrarı da takip eder.



İKİZLER BURCU ERKEĞİ

Güzel ve etkili konuşur, cazibelidir.

Çok yönlü düşünebilme yeteneğine sahiptir. İlk başta güvenilmez bir etki bıraksa da fiziksel çekimi ile ona karşı koymak zordur. İlgi görmekten ve beğenilmekten hoşlanır. O tam anlamıyla çevresinde aranılan bir kişiliktir.

Çevresine karşı duyarlı ve yardımseverdir.

Ancak kendi iç dünyasına dönmek isterse, kendi haline bırakmak en doğrusu olacaktır. Çünkü, dönüşü muhteşem olur.

İkizler erkeğini etkilemek istiyorsanız, onu dinlemelisiniz.

Girdiği ortamda hemen fark edilen İkizler erkeği, yanındaki kişiyle ortak zevkleri olmasına çok önem verir. Parasal konularda değişkendir.

Ama yine de yanında çok fazla masraf yapar görünmemenizde fayda var. Dışarıda zaman geçirmeyi sever.



ASTRO GÜNDEM

Venüs-Chiron ilişkisi, 1 Ekim 1949 yılında bağımsızlığını ilan eden Çin Halk Cumhuriyeti'nin Uygur Türkleri üzerindeki baskısı konuşulabilir diyor. Ülkemizin uluslararası ticaret yolları, limanları son dakika haberlerinde yer alabilir. Ani iklim değişiklikleri nedeniyle aksaklıklar yaşanabilir.