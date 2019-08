Yazı dizimizde bugün sıra Başaklar'da...

Başak burcu kadını mevsimin değiştiği süreçte dünyaya geldiği için aslında tüm belirsizliklere sabır gösterebilir.

Bu özelliği ona kriz yönetiminde soğukkanlı olmayı da kazandırmıştır.

Toprağın değişkeni olarak adlandırılan Başak burcu kadını, şüpheli davranışlar sergileyen veya kendini koruyan her türlü davranışı adeta havada yakalar. Sevmekten korkmaz, üretmeyi sever, araştırmacıdır ve pratik zekası ile her türlü konuyu çabuk kavraması ile ün salmıştır.

Eğer bir şeye üzülürse, ki üzülmesi çok kolaydır, kendine acımaya başlayabilir.

Aslında kendine acıyarak konudan veya kişiden kurtulma çabası ile kendini ikna etmeyi de başlayabilir.

Onlar için her şeyin bir çözümü vardır.

Başak burcu kadınını etkilemek istiyorsanız; gönlü oyalanmaz bir kadın var karşınızda.

Kolay güven duymaz, bu yüzden ona sevginizi ve sadakatinizi göstermelisiniz.

Güçlü, ne istediğini bilen, sakin ve huzur veren kişilerden hoşlanır.



BAŞAK BURCU ERKEĞİ

Başak burcu erkeği, çalışkan ve dürüsttür, sevecen bir mizacı vardır. Ayrıntılar onun için önemlidir.

Kendine güveni az olsa da çalışmaktan yılmaz. Sabırsızlığı, ona başarıyı getirir. Başak burcunda doğan erkek, varlıklı da olsa yine para ister. Onun servete saygısı büyüktür.

Başak burcu erkekleri aşktan korkar. Bu konuda yenemediği bir çekingenliği vardır. Onunla evlenmek istiyorsanız, önce dost olmalısınız. Güvendiği kadına aşık olur. Konuşmalarında süslü lafları tercih etmez ama ağzından çıkan her söz gerçektir.

Başak burcu erkeğini etkilemek isterseniz; fırtınaya yakalanmaktan korkar gibi ürker Başak erkeği aşktan.

Eğer onun bitmek bilmeyen şikayetlerine hep bir çare bulan şifacı gibi davranırsanız, hayatından sizi çıkarmayı kolay kolay düşünmez.



ASTRO GÜNDEM

Mars-Chiron iletişimi doğa olaylarını gündeme getirirken, bu defa hedefine farklı ülkeleri alabilir. Ayrıca sosyal medya devleri, bugünden sonra eş zamanlı durma noktasına gelebilir. Bugünden itibaren, birçok ünlü ismin sosyal medya hesabına neler olduğunu konuşacağız.