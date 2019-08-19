Yazı dizimize Yay burcuyla devam ediyoruz. Yay burcu kadını; kültürlü, alımlı ve espritüeldir, duyarlı ve akıllı yönleriyle dikkat çeker. Kolay kolay beğenmez ama birileriyle tanışmak onun için çok kolaydır çünkü sıcakkanlı ve girişkendir. Yardımsever yapısı ile kimseye karşı kötü niyet beslemez.

Yay burcu kadını, sevdiklerine karşı koruyucudur ve bu zaman içinde biraz kıskançlığa doğru gidebilir . Her zaman kendini oyalayacak bir şeyler bulur. Bilgiye hayrandır.

Bu nedenle okumayı, devamlı öğrenmeyi çok sever. Verdikleri sözleri ve sorumluluklarını yerine getirir.

Yay burcu kadınını etkilemek istiyorsanız; dünya görüşünüze ve fikirlerinize dikkat eder. Bireysel özgürlüğü savunur ve bir birliktelik içinde olsa dahi kendi alanınıkorumak ister.

Yay kadını ile asla sıkılmazsınız, neşeli ve rahattır, hayat onunla renkli geçecektir.

Yay burcu erkeği ise; duyarlı, meraklı, entelektüel ve neşeli yapısıyla öne çıkar. Sevgilisine karşı çok kıskançtır ama bunu belli etmemeye özen gösterir. Aslında tahmin edilemeyecek kadar sevdiklerine karşı sahiplenicidir.

Karşısındaki kişiye sevdiğini aniden söyleyebilir. Fikir değiştirme konusunda oldukça esnek olan bir Yay erkeğini duygusal olarak anlamak zor olabilir.

Her konuda mutlaka söyleyecek sözü vardır. Karşısındakinin sorunlarına hassasiyetle yaklaşır.

Neşeli tavırları ile gülünç durumlara düşmekten hiç korkmaz. Ciddi bir konuda bile onu gülerken bulabilirsiniz ama bu umursamamasından kaynaklı değildir. Çevresine karşı yardımseverdir. Sözler vermekten çekinmez ama tutmakta zorlanabilir.

Yay burcu erkeğini etkilemek istiyorsanız; öncelikle sizi iyice tanımasına fırsat vermelisiniz. Sevdiği yemekleri ve hoşlandığı kahveyi biliyor olmanız hoşuna gidecektir.

Ama sınırlarını aşmamalısınız çünkü bireysel olarak kendini rahat hissetmek ister.



ASTRO GÜNDEM

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