Bugün yazı dizisinde sıra Kova burcunda. Bu burcun kadını akla, zekaya ve bilgiye çok önem verir. Bu nedenle de kendisine benzeyen kişilerle dostluk kurmak ister. Çok dostu vardır.

Konuşmak, iletişim kurmak ve farklı insanlarla tanışmaktan çok keyif alır. Bu burcun kadını üstün aklı sayesinde pek çok ayrıntıyı görür ve bilir. Esprilidir, çevresine pozitif enerji verir ve bunu yaşam için bir misyon olarak görür. Birisini hayatına almadan önce arkadaş olmak ve tanımak ister. Sürprizlerle doludur ve her zaman çevresindeki kişileri şaşırtmayı başarır. Hiçbir konuda kolay kolay geri adım atmaz. İnatçı yapısı bazen zorlayıcı olabilir.

Kova kadının dikkatini çekmek biraz zor olabilir ama imkansız da değildir. Entelektüel donanıma çok önem verir.

Bu yüzden çevrenizde nasıl algılandığınızla çok ilgilenir.

Aşkta duygusallığa çok kafa yormaz ancak içinden gelerek davrandığında beklemediğiniz bir romantikle karşılaşabilirsiniz.

Bir Kova burcu erkeğinin duygularını anlamak ilk başta zor olabilir. Analitik yapısını ikili ilişkilerde arka planda tutmayı başarır.

Sevimli ve bilge halleri karşı tarafın her zaman dikkatini çeker.

Biraz huysuz tarafları olsa bile anlaşılması zor bir karakter değildir.

Düşünceleri, özgürlük alanları konularında oldukça inatçıdır. Belki de bu yüzden orijinal fikirleri ile toplumda dikkat toplarlar.

Onun dikkatini çekmek için entelektüel zekasına ve zevklerine hitap etmek gerekir. O, genç yaşta aşık olarak evlenebilir ama fikirleri ve görüşleri günden güne değiştiği için bir süre sonra sıkılabilir. Eğer siz de onunla birlikte değişebilirseniz, bu bağlılık devam eder.

Kova burcu erkeği, dünyanın en neşeli insanlarındandır.

Olumsuz düşüncelerden asla hoşlanmazlar ve kendi enerjilerini de düşürecek insanlarla birlikte olmayı istemezler. Bu sebeple, Kova burcunun gönlüne girebilmek için her daim pozitif olmalısınız.



ASTRO GÜNDEM

Aşk gezgeni Venüs, bugünden itibaren Başak burcuna geçiyor. Ülkeler, sınırlar, komşular arasında güven ilişkisinin önemi ön plana çıkarken, 'Bencil ve üst perdeden konuşma yapan liderler için zor günler başlıyor' diyor gökyüzü.