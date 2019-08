Aşk gezegeni Venüs, titizliği ile bilinen Başak burcuna 21 Ağustos itibari ile yerleşti. Titizlik deyince, tabii aklınıza ilk olarak etrafı toparlamak geldi. Şimdi bu düşünceden yavaşça uzaklaşın çünkü bahsettiğim titizliği düşüncelerimizde yaşayacağız. Başak burcu gökyüzünün her yanını hakimiyeti altına alırken, aşk ve ilişkiler konusunda en ince detaya kadar düşündürmeyi planlıyor. Detaycı, eleştirmeyi seven, plansız hareket etmeyen bir burcun ruhuna bürünecek olan Venüs, aşkta da aynı özellikleri gösterecek ve ikili ilişkilerde anlaşmayı zorlaştıracak. Venüs'ün Başak burcundaki misafirliği süresince aşk adına değişimler yaşayacağız. Sevdiğimiz kişi için ödün verdiğimiz değerlerimizi yeniden elde etmek için uğraşacağız. Yeter ki mutlu olsun diye yaptığımız vazgeçişler yerini benliğe bırakacak. Bu demek değil ki aşkımızdan vazgeçeceğiz. Yalnızca kendimizi ön plana almayı öğreneceğiz. Özellikle tek tarafın baskın olduğu evlilikler, aşklar bu süreci çok net yaşayacaklar. Sevgi mi daha büyük yoksa aşk mı? Sevdiğinizi mi tercih edersiniz yoksa aşkı mı? Okuyunca aynı gelen bu kelimelerin aslında ne kadar da farklı olduğunu görmeye hazır olun derim. 14 Eylül'e kadar Başak burcunda hareket edecek olan Venüs, duygularda da titizliği ön plana çıkaracak. Her ne olursa olsun kalp kıranı değil, kalbi onaranı tercih edeceğiz. 'Çok aşığım' demek yerine, 'Sevgiye saygı duyuyorum' diyeceğiz. 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diye kendimize sözler vereceğiz. Yeni bir ilişkiye başlamak zorlaşırken, birilerini beğenme konusunda da egolu davranışlar ortada kol gezecek. İnsan ilişkilerinde kişisel menfaatler ön plana çıkarken, ikili ilişkilerde güç savaşları yaşanacak. Duygusal sarsıntılar azalırken, kalbimizi dinlemek yerine mantığımızı devreye sokacağız. Her türlü sosyal ilişkilerimizde emek temasını öne çıkarıp emek sarf etmediğine inandığımız kişileri hayatımızdan çıkaracağız. Adaletsizliğe göz yummak artık söz konusu olmayacak.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Mars kavuşumu, ülke siyasetinde birçok kişinin inisiyatifinin el değiştirebileceğini işaret ediyor. Gezegenlerin seyri ülkemizi ön plana çıkarırken, değerlerimiz konusunda birleşmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatacak.