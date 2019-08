Bugün, ilişkiniz hakkında bazı gerçekleri fark etmenize yardımcı olabilmek adına size mini bir test hazırladım.

Sevgiliniz işinden arta kalan zamanları sizinle mi yoksa arkadaşlarıyla mı geçirmeyi tercih ediyor?

A) Beraber olmayı tercih ediyoruz B) Ortak arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz C) Herkes kendi arkadaşlarıyla görüşüyor Dışarı çıktığınızda kimin istekleri ön planda oluyor?

A) Her ikimizin de B) Benim C) Sevgilimin Sevgiliniz, bir arkadaşınıza yardım etmek gerekse tereddüt duyar mı?

A) Asla B) Arkadaşıma bağlı C) İlgilenmez bile Sevgiliniz, baş başa kalmanızı önemsiyor mu?

A) Sanmıyorum B) Arkadaşlarıyla daha çok eğleniyor gibi C) Kesinlikle evet Sevgilinizle duygularınız hakkında açık açık konuşabiliyor musunuz?

A) Evet B) Konuşuyorum ama dinlemiyor C) Asla anlamaya çalışmıyor Sevgilinizle iletişim sorunu yaşadığınızı düşünüyor musunuz?

A) Bazen B) Sık sık C) En büyük sorunumuz bu Sevgilinizle yalnız kalmak istemediğiniz anları çok mu?

A) Hayır B) Ara sıra C) Çok Sevgiliniz, onun yüzünden üzgün olmanızı umursuyor mu?

A) Evet B) Biraz zaman geçtikten sonra C) Kendi üzgünlüğü onun için çok daha önemli

A ŞIKKI çoğunluktaysa:

Uzun süreli bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz ya da eğer ilişkiye yeni başladıysanız uzun süreli bir ilişkinin temelini atmışsınız demektir. Ancak yine de ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum; hayatta yapılan her şeyden karşılık beklenmez ancak hayatta her şeyin bir karşılığı vardır.

B ŞIKKI çoğunluktaysa:

Tek tarafın baskın olduğu bir birlikteliğin içindesiniz. Her ne kadar 'Mutlu etmek için yapıyorum' deseniz de kendinizden ödün veriyorsunuz.

'Nereye kadar?' sorusunu sorabilirsiniz.

C ŞIKKI çoğunluktaysa:

Verdiğiniz cevaplardan mutlu değilsiniz değil mi? 'Çok seviyorum' deseniz de aslında içten içe ters giden bir şeyler olduğunun da farkındasınız.

Tavsiyem; mutlu ve mutsuz hissettiğiniz anların bir çizelgesini hazırlayın.



ASTRO GÜNDEM

Venüs ve Mars, Başak burcunda kavuşuyor. 19 yıl önce başlayan döngünün son düzlüğüne giren gökkubbe, ülkemizin boğazlarını ve Akdeniz'i ayrı ayrı konuştururken, 1974'lü Kıbrıs bir diğer gündemimiz olacak. Günler hepimiz için yüksek enerjiyle akıyor. Yarından itibaren eğitim sistemi dengeleri yine değişebilir.