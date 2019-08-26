21. yüzyılın ayak sesleri herkese farklı sorular sorduruyorken, gezegenlere de dünyanın ne yöne gittiğini sormak gerekir. Değişimin sancılarını hisseden kurumlar ardı ardına farklı fikirler ortaya koyarken; global sahnede, iç işleyişlerinde lider, oyuncu değişikliği yapıyor.

'Lider bulunur' demeyin, lider krizi olan bir yüzyıldan geçiyoruz.

21'inci yüzyılın alametifarikası globale nereden çelme takacak derseniz; öncelikle ürün ne olursa olsun markaların satacağı ara sınıf kalmadı derim. Birçok ülkede orta gelir sınıf yok olurken, markalar ya üst segmente ya da alt segmente hizmet vermeye başladı.

Peki markalar kendi içinde yeni iş planlamalarına gitmiyor mu sizce bu durumda?

Kesinlikle gidiyor. Satürn- Oğlak 2018 / Mart 2023 Satürn'ün Kova burcundan çıkışına kadar yani Satürn 5 yıl boyunca soğuk köşesinde yücelirken, sizce kapitalist sitem hızlıca aşağı doğru yuvarlanmayacak mı? Hem de son 10 yıldan daha hızlı! Peki A markası ya da B markası fark etmeksizin on binlerce çalışanı olan markalar ne yapacak? Sadece müşteri hizmetleri yönetimi ile mi ayakta kalacaklar yoksa bir taraftan da ara ürünlerini yiyen yüzyıla mı kafa tutacaklar? 'Temmuz 2019'da başlayan daha minimalist olma yoluna giriyorlar' diyor Satürn!

Dünyanın ilk 20 şirketi şu an çoklu değişkenlerden, binlerce olasılıktan ve binlerce kriter yüzünden zor günler yaşıyor.

Sistemler değişirken, asıl olan yöneticilerine oluyor ve olmaya da devam edecek! Yöneticilik mantığı değişirken; markalar kendi yetiştirdiği insanı değil, amatör ruhlu, çok daha farklı sektördeki kişileri transfer edecek.

Yükselen trend ise kadın yöneticiler, kadın liderler olacak.

2020 Ocak ayı geldiğinde 21'inci yüzyılın en efsunlu yeni kapıları aralanırken, en büyük damgayı yöneticilere yapacak.

Benim diyen CEO'lar değişirken, artık yeni oyun kurucular kadın olacak.



ASTRO GÜNDEM

Venüs-Uranüs 120'liği, teknoloji ve sosyal ağların işleyişini değiştirecek yasaları gündeme getirebilir. Sosyal medya iletişim platformları işleyişinin dışına çıkarken, yaptıkları inovasyonlar olumlu karşılanmayabilir.