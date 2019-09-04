Hayatta daha önce deneyimlemediklerimizi önümüze getiren, 2019 yılının Mart ayında Boğa burcunda 7 yıllık bir seyahate çıkan devrim gezegeni Uranüs, 11 Ocak 2020 tarihine kadar geri hareket ediyor. Bize nereye ait olduğumuzu bir kez daha düşünmemizi istiyor. Hayatımızda neyi değiştirmemiz gerektiğini gösterecek.

Retro demek, "Yeni metotlar bul" demek. Hepimiz devrim gezegenin sıkışması ile hayatı masanın öbür ucuna koyup, nereye doğru gittiğini sorup sorgulayacağız. Bu da hepimizin hayatında farklı bir süreci yaşatacak. Hepimiz 'Devrim gezegeninin 2019 yılının Mart ayından bu yana ne yaptın? sorusuna odaklanacağız, bu sorunun cevaplarını bulmaya çalışacağız.

Uranüs retro'su "Geçmişte yaşadığımız olayların analizini yap" diyor bize!

Peki kim bu Uranüs?

Uranüs de bizim bir parçamızı temsil eder.

Hayattaki atılımlarımızı, aldığımız riskleri, devrimlerimizi üreten, kendini geliştiren, mesafe koyan tarafımızı işaret eder. Peki geri gitmesi ne ifade ediyor?

Uranüs gerilemesi üzücü, sarsıcı olayların nedenlerini anlamamızı sağlayacak.

Maddi kaynaklarımızı yeniden düzenlememiz gerektiğini işaret edecek. Kariyerimizi bir adım ileri taşımamız gerektiğini vurgularken, iş bağlantılarımız konusunda da uyarılarda bulunacak.

Yenilik yapmaktan çekindiğimiz alanları öne çıkarak. Örneğin; iş değiştirmek istiyorsanız ya da bağımlılığı yüksek bir ilişkinin içindeyseniz, artık kendinizi düşünmeniz gerektiğini anlamanızı sağlayacak.

Soyut olandan uzaklaşıp somuta yaklaşacağız.

Daha çok parayı, evi, arabayı konuşacağız.

İncinen yürekler rahat nefes alırken, kendilerine yeni alanlar açacaklar.

Uranüs geri giderken en çok Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçlarının hayatına dokunacak.

Deyim yerindeyse yaşamlarını da ani kararlarla doldurmayı planlıyor.







ASTRO GÜNDEM

Güneş-Merkür kavuşumu, Türkiye ve İran'ın karşı karşıya kalabileceklerini işaret ediyor. 1949 yılında kurulan NATO bugünden sonra gündemden düşmeyecek. Ayrıca limanları olan ülkeler, büyük gelişmeler yaşayabilir. Öte yandan Neptün, "Türkiye'nin en büyük limanları da konuşulacak konular arasında yer alacak" diyor.