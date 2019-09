Kadın-erkek fark etmeksizin sessiz, naif, içe kapanık, kırılgan tavrıyla hayatlarımıza karışan Balık burcunun tesiri altındayız.

14 Eylül Cumartesi günü Türkiye saati ile 06:34'te Balık burcunda Dolunay başlayacak. Dolunay, öncelikle belirsizliklerden yorulanları, hayal kırıklıklarıyla baş edemeyenleri, haksızlığa uğrayanları, hatta terk edilmişleri mercek altına alacak.

Dolunay, ruhsal temaları temsil ediyor. Neptün'ün aktif olduğu, Ay'ın Neptün ile kol kola yürüyeceği Dolunay, ruhumuzda oluşan çatlakları, yaraları, takıntıları kabul etmemizi sağlayacak. Kendimize karşı acımazsız olduğumuz anları bir film şeridi gibi düşündürecek. Toparlamaya odaklı, kaygılı burçta konumlanmış Güneş'e (Başak) meydan okuyan Dolunay'ın yedinci evde gerçekleşmesi, evliliklerin ortasında kalıp çıkamayanları 'Yine aldatılıyor muyum?' diye şüpheye düşürecek. Dolunay birilerinin içine sinmeyeceğim dedirtirken, olmazı da oldurtacak. Balık burcunun savunmacı, soruya soruyla karşılık veren tavrı hepimizin üzerine bulaşacak. Ayrıca tehlikeli olayları iyi analiz eden bir ruh haline bürüneceğiz. Olumlu bir çıkış yolu bulmak için zaman kazanmaya çalışacağız. Fikirler havada uçuşurken af konusu gündeme oturabilir.

Dolunay'da öne çıkacak cümleler:

Beni seviyor musun?

Bu işte bir iş var.

Ben sonra onu ararım.

Öleyim de kurtulun.

Dolunay'da tüketilecekler:

Temizlik malzemeleri, diş macunu, ağrı kesici, her türlü sıvı içecek, mobil uygulamalar, ayakkabı, gizli kamera, takip cihazları, alerji ilacı, güvenlik sistemleri, şapka, takip uygulamaları, spor malzemeleri, dolap düzenleyiciler.

Dolunay'da in:

Şiir paylaşmak, günübirlik seyahatlere çıkmak, hızlı ve dağınık konuşmak, yabancı kişilerle sosyal medya üzerinden sohbet etmek.

Dolunay'da out:

Affetmek, düşünmemek, anda kalmak, farkındalık, yavaş konuşmak



ASTRO GÜNDEM

'Her gözün bir kanıta ihtiyacı vardır' diyor Merkür-Venüs kavuşumu ve Neptün iletişimi. Doğu ile batı ülkeleri karşı karşıya gelebilir. Eş zamanlı birçok ülke yeni oyuncaklarını dünyaya tanıtmaya başlayacak. Robot astronottan sonra, robot askerler de geliyor…