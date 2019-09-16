Dünya koca bir ekran kurmuş, biz de olup biteni seyrediyoruz.

Ancak her şey bir plana doğru akıyor elbette. Bu dönemde sistemin bir parçası olduğumuzu ve teknolojiyle iç içe yaşadığımızı bir kez daha fark ettik. Gök kubbe; irademizle aralıksız bir mesaiye girmemiz gerektiğini bize ifade ediyor.

Eylül ayı, kişisel hayatımız için değişim vâdediyor. Bu dönemde, artık sorunlarımızın yakasına yapışıp kalmayacağız. Tabii görmezden gelmek olmaz ancak sorunları sürekli odak noktası haline getirmek de pek sağlıklı değil. Bu ay sonbaharın hüzünlü havası yerine, huzurlu havasını içimize çekerken, geride bıraktığımız aylardan psikolojik olarak uzaklaşacağız.

Gökyüzü ders vermeye devam edecek. Eğer hâlâ bencillik ile kavrulmayı kendine hak gören olursa, gökyüzü fitnelik yapanları tek tek ortaya çıkarmaya devam edecek.

Hayatımızdaki bazı gerçekleri görmek için fırsatlarımız olacak. Bunu yeniden doğuş olarak yorumlayabilirsiniz.

Bu süreçte kendi doğrularımızı ön plana çıkaracağız.

Ben de sizi biraz içinize, düşüncelerinize, doğrularınıza döndürmek istiyorum. 2019 yılında kendi doğrularını hayata geçirmek isterken ailesinden, arkadaşlarından engel görmeyen biri var mı? İyiliğinizi düşünürken aslında hayatınıza müdahale etmediklerini söyleyebilir misiniz? İşte bu aya tüm farkındalığımızla başlarken, doğrularımızı da koltuğumuzun altına alacağız. Bireysel olarak hareket etmek yeni mottomuz olacak. Bu da hepimize çok daha iyi gelecek.

Bu ay kontrolcü yapınızın dışına çıkıp risk almak isteyebilirsiniz.

Size çok uzak gelen olayların içinde kendinizi görmek şaşırmanıza neden olabilir. Aynı zamanda çevrenizdeki insanların hayat standardındaki artış da fazlasıyla dikkatinizi çekecek.

Eylül ayı; ideallerinize uygun bir konsepte bürünüp hedeflerine ulaşmak isteyen herkese akılcı çözümler sunacak. Bu ay şaşırtıcı ve ilginç olayların yaşanmaya devam edeceğini aklınızın bir köşesine not alın derim.



ASTRO GÜNDEM

Jüpiter-Neptün 90'lığı dünyanın hiç de kolay günlerden geçmediğini düşündürecek. Bir yanda teknoloji gelişimi, bir yanda göç dalgaları gerçekleşirken kalbi yoran görüntüler, aklı zorlayan gelişmeler duyacağız. ABD–İsrail yardımlaşması dünyanın ana gündemi olabilir.