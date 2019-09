Öncelikle bir anne ve astrolog olarak, çocuğunuzun ilk 7 yılında haritasını bilmenizin size çok büyük getirisi olmayacağını, dijital dünyadaki bilgilerin yetişkinler için yazıldığını söylemeliyim. Siz etkilenirseniz davranışlarınız değişir, davranışlarınız değişirse çocuğunuza yapıcı olmak yerine şekilci davranırsınız. Bırakın çocuklar çocukluklarını yaşarken, gelişimlerinin tadını çıkarın.

Bugün, çocuklarınızın 21'inci yüzyıla göre burçlarının genel özelliklerini yazacağım. Unutmayın, onlar bizimle aynı yüzyılda doğmadı.

KOÇ: Algısı çok yüksektir. İstediklerini elde etmek için inatçı bir tavır sergileyebilir. Sınırlarını ve kurallarını net olarak belirtir.

BOĞA: Yanı başında gelişen olaylara karşı son derece hassastır. Anne-baba arasındaki iletişime bile dikkat ederler.

İKİZLER: Konuşmayı çok sever. Fikirlerinin kabul edilmesinden çok hoşlanır ve size yeniliklerle gelir.

YENGEÇ: Sevecen ve hassas kişiliklerini ilk yaşlarda gösterir. Çevresinde olan biten her şeyi anlamak ve anlamlandırmak ister.

ASLAN: İnatçıdır ama o kadar pozitiftir ki, bu dediğim dedik halleri bile çok sevimlidir. Olaylara karşı verdiği tepkilerle dikkatleri üzerine çeker.

BAŞAK: Dikkati çabuk dağılır ama sezgileri çok kuvvetlidir. Kendini ifade etmek için her yolu dener, dinlenildiğini hissetmekten çok hoşlan.

TERAZİ: Çevresinde olup bitenlerden çok etkilenir. Ürkek ve kırılgan bir yapısı vardır. Anlaşılmayı bekler.

AKREP: Yönlendirilmekten hiç hoşlanmaz. Son derece kararlı ve inatçıdır.

YAY: Başarılı olmak için aile desteğine her zaman ihtiyaç duyar. Hayata dair kararlarını yalnız almak istemez.

OĞLAK: Sakin görünmesine rağmen azimli ve inatçıdır. İçsel olarak kaygılıdır ancak bunu göstermek istemez.

KOVA: Disipline edilmekten hoşlanmaz. Mantıklı sorularla karşınıza çıkabilir.

BALIK: Çok sosyal ve sevecendir. Ebeveynlerine çok düşkündür ve onlarla sürekli temas halinde olmak ister.



ASTRO GÜNDEM

Zihin bildiği şeylerden korkmaz dedirtecek Mars-Plüton 60'lığı! Koç burcu Suriye'yi dünya gündemine taşıyabilir. Suriye'nin natal haritası, Eylül ayından itibaren değişimin başlayacağını işaret ederken kaderi tayin edilebilir. Jeopolitik çıkarlar, her zamankinden çok konuşulacak.