Uzun bir yaz tatilinin ardından yeni bir eğitim-öğretim yılı daha başladı. Öğrencilerde yine heyecan, ebeveynlerde ise tatlı bir telaş var. Dilerseniz; öncü, sabit ve değişken burç gruplarına bir göz atalım, öğrenci ve adaylarını bir bir tanıyalım.



ÖNCÜ BURÇLAR

Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak:

Çocuğunuz öncü grup burçlardan birindeyse içiniz rahat olsun; adı üzerinde öncü burç yani her alanda öncü… Liderlik vasfı taşıyan, çalışkan, kendi kurallarını, aileden aldığı terbiye ve sorumluluk duygusu ile birleştiren bu burcun çocukları, öğretmenlerinin dikkatini olabildiğince hızlı çekecek, atılımlı ve ilerici bakış açılarına sahip olmaları ile de sınıf içinde başarıya ulaşabilecektir.



SABIT BURÇLAR

Boğa, Aslan, Akrep ve Kova: Üstün bir odaklanma yeteneğine sahip olan sabit burç grubunun bu üyeleri; daha ilk günden itibaren keskin zekaları, öğrenmeye ve öğretmeye olan hevesleri, bilgiye bir değil birkaç farklı yoldan ulaşma istekleri, disiplinli ve hakimiyet sahibi oluşlarıyla başarı ve uyum sürecini çok kolay yakalayacaklardır.

Bütün gayesi takdir edilir olmak olan bu burcun çocukları; ders esnasında öğretmenlerini pür dikkat dinleyen, aklına yatmayan bir şey duyduğunda ve öğrendiğinde soran, bunu sorgulayan kişilerdir.



DEĞIŞKEN BURÇLAR

İkizler, Başak, Yay ve Balık:

Hareketli burç grubunun çocukları; ortama uyumla başlayan, paylaşımcı, dikkatli, hızlı öğrenebilen, okuyabilen, konuşma, yazma, iletişim becerileri yüksek, hayalleriyle mantığını dengeleyebilen adaylardır. Başarılı olmak onlar için bir sorun değil adeta yeteneksel bir durumdur. Bir konuyu öğrenme esnasında; detayları illa bilmek isterler, akıllarına yatmayan bir yanıt aldıklarında zaten baskın olan merak duyguları çoğalır, devamlı bir ön araştırmaya girişirler.



ASTRO GÜNDEM

Mars-Uranüs ilişkisi, ABD'nin doğal kaynaklarıyla ilgili gelişmeleri işaret ediyor. Nakit rezervi tıkanan ülkeler bir bir dile gelirken, bazı ülkelerin zayıf durumları onları açık hedef haline de getirebilir. Rusya, sosyal medyada en çok konuşulacağı günlere yaklaşıyor.