Mevsim geçişlerinin burçlar üzerinde etkilerinin nasıl olduğuna bakalım..

Koç: Meraklı yapıları ile dünyayı keşfetmek isterler. Bu dönemde bir uğraş bulacaklardır.

Boğa: Boğalara renk değiştiren yapraklar ilginç gelebilir. Sıcak havaları tercih etse de eğlenecek aktiviteler bulur.

İkizler: Sonbaharın durgun yapısı onu hareketsiz hale getirir sanıyorsanız yanılıyorsunuz.

Yengeç: Yazı başlatır, sıcağı sever. Ama hep diyoruz ya, sonbahar bir başka diye; bu mevsimi sevmeyen yok sanki…

Aslan: Aslan için bolluğun, bereketin ve olgunluğun dönemi sonbaharda sona eriyor olsa da hızlı geçirdiği yazdan geriye kalanları bu mevsimde telafi etmeye çalışır

Başak: Sonbaharı karşılayan Başaklar, aynı bir çiftçi edasıyla her şeyi kışa saklama moduna geçer.

Terazi: Gece gündüz eşitliğini temsil eder. Terazi gibi dengeyi bulmakta başarılıdırlar.

Akrep: Akrepler'de, belki mevsimlerinin onlara verdiği bir özellik olarak kendini koruma ve hayatta kalma çabası vardır.

Yay: Yayları sakinleştirmek, içlerindeki ateşi söndürmek sonbaharın görevidir.

Oğlak: Sonbahar demek huzur demektir. Kışın öncüsü bu burç, sonbaharda da oldukça rahat eder.

Kova: Kovalar için değişik giyim tarzlarını yansıtabilecekleri bir mevsim gelmiş bulunmakta.

Balık: Herkesin içinde bir umut, sevme isteği, rahatlama...

Belki bu yüzden romantizm ve sevgi düşkünüdür Balık'lar.



ASTRO GÜNDEM

Merkür -Neptün ilişkisi sayesinde çılgın haberler duymaya başlayacağız.

Geçmişte aktif olarak siyasette yer alan isimler bir şekilde tekrar gündeme gelebilir. 18 Haziran 1946 natal haritasına sahip İtalya'nın ekonomik sıkıntılar yaşadığına dair haberler duymakla kalmayacak içinde dönen siyasi olaylara da şahit olacağız.