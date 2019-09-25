Bu sonbaharı daha anlamlı kılmaya ne dersiniz? Burçlara göre sonbaharı nasıl değerlendirmeniz gerektiğine dair hazırladığım önerilere göz atın.

KOÇ: Gülümsemeni yüzünden hiç eksik etme. Unutma; seni sen yapan önceliklerin... Kimse için hayallerinden vazgeçme!

BOĞA: Kendini hiçbir şey için kısıtlama. Sevdiklerinle zaman geçir. Unutma; "Kim ne der?" demek için gelmedin bu dünyaya!

İKIZLER: Geçmişe ait defterleri bırakmalısın. Unutma, sen bir şeyleri düzenlediğinde mutlu oluyorsun.

YENGEÇ: Geçmişi kapattığın bugünlerde telefon rehberini temizle. Unutma; denemeden neyi sevdiğini bilemezsin...

ASLAN: Herkesi eleştiren kişilerden uzaklaş.

Unutma; hiçbir şey seni kolay kolay sindiremez.

BAŞAK: Kalbinin derinliğine doğru yolculuklar yapmaktan korkma. Unutma; insanlara faydan dokunuyor ama kendin için ne yapıyorsun?

TERAZI: Sorumlu olduğun alanların bozulacağı korkusu ile yaşamını hapsetmiş gibi yaşıyorsun. Hayır demekten korkma. Unutma; sevilmek ve bazen susmak ruhu besler.

AKREP: Başkalarının hayatını gözlemleyerek onları anlayamayız.

Unutma; resimlerin bir açısı vardır ama mutluluğun yoktur.

YAY: Hayatı karışık hale getirme.

Unutma; kendine çok iyi bak!

OĞLAK: Kazanmak için aldığın körü körünü riskler seni yoruyor. Rahatla...

Unutma; kendinle bir anlaşma yap ve detayları abartma.

KOVA: Bir yere yerleşik düzen kurmaktan korkma.

Unutma; büyük hedeflere ulaşmanın yolunu hep bulursun.

BALIK: Geçmişi unutmayı dene.

Unutma; korkuların seni güçsüz yapmaz, bir kalbin olduğunu gösterir...



ASTRO GÜNDEM

Venüs-Satürn 90'lığı, ünlülerin aşk hayatını gündeme getirebilir. Özellikle gizli saklı yaşanan aşk ilişkileri deşifre olurken, ani boşanma haberleri de duyabiliriz. 'Bu nasıl iş?' dedirtecek hikayeler siyasi gündemin bile diline düşebilir. Medya patronları Ekim'in gündemine bugünden itibaren girebilir.