Gökyüzü, hava ve toprak burcu hakimiyetine bürünüyor.

Yeniay'ın gerçekleştiği konumu, Türkiye'nin natal haritası ile ilişkide olacak. Terazi burcunda meydana gelen Yeniay'da başrolleri çeken gezegenler var. Bu etkinin hakimiyetine Uranüsyen Yeniay diyebiliriz.



YARIN GERÇEKLEŞECEK

Yeniay; Güneş-Uranüs karşıtlığını oluşturacak ve Uranüs ile aynı derecede (5 derece) yer alacak. İki köşeyi tutmuş bir ip misali, herkesi farklı noktalara iteceğine işaret ediyor gökyüzü.

Bu Yeniay'ın temsil ettiği rol, sadece yenilik olmayacak.

Aynı zamanda bilginin ortaya döküleceğinin de altını çiziyor. Öncü burçlara teslim olan gökyüzü, devrim niteliğinde haberler, kırılmalar, oluşumlar, başlangıçlar duyacağımızı işaret ediyor.

Hayatımızı değiştirmeye hazırlanan Yeniay ne zaman gerçekleşiyor:

28 Eylül'de İstanbul- Türkiye akşam saatiyle 20.27'de başlayacak.

Anın yükseleni ise, İkizler burcunun ilk derecelerinde olacak.

Neleri etkiliyor: Havayı, iklimi, basıncı ve toprağı yakından ilgilendiren Yeniay, bizleri ve toplumumuzu yakından ilgilendiren bir süreci de başlatacak. Türkiye'nin natal haritası ile ilişkili olduğunu yukarıda da belirtmiştim. Kırılmaları, başlangıçları, şok etkisi yaratacak haberleri ve olayları birlikte servis edecek. Karmik bir döngüyü işaret edecek, tarihe atıfta bulunacak.

Bazı olayları ise bize yeniden hatırlatacak.

Kimleri etkiliyor: Şirketler, üst düzey yöneticiler, elçilikler, sanatçılar, borsa, eğlence merkezleri, şans oyunları, sinema, tiyatro, turizm, otel, gençler, okul gibi alanları ve konu başlıklarını tek tek konuşturacak.

Yeniay'ın gündeme taşıyacağı konuların başında; okullar ve nüfus yoğunluğu olan bölgeler olacak. Bu alanlarda yaşanacak çelişkiler, dünyaya ve Türkiye gündemine farklı olaylarla yansıyacak.

Ülkenin gençlerini hareketlendiren, onları yakından ilgilendiren kitlesel hareketlilik, basın organlarının da yakın markajında yer alacak.



ASTRO GÜNDEM

Güneş-Chiron karşıtlığı ile sansür ve yaptırımların siyasi arenadaki rolüne tanıklık edebiliriz.

Oğlak burcu Rusya'nın politikası konuşulurken, Terazi burcu Putin, özel hayatı ile gündeme gelebilir. 1 Kasım 1993 yılında Dolunay döngüsünde kurulan Avrupa Birliği için zor günler başlıyor diyor Uranüs.