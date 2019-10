45 günlük bir serüvene hazır mısınız? Mücadele gezegeni Mars, 4 Ekim'den 19 Kasım'a kadar hava burcunun değişkeni olan Terazi burcunda hareket edecek. Anlayacağınız, zıt kutupların savaşı başlıyor. Terazi, aşk gezegeni tarafından yönetilen naif, nezaket sahibi bir burçtur.

Mars ise mücadeleyi, savaşı, hırsları anlatır. Şimdi bu durumu iki kişi olarak düşünün ve hayal edin neler olabileceğini. Bilindiği gibi Mars, bir nevi savunma mekanizmamıza hizmet eder. Savaşmak, mücadele etmek onun en belirgin nitelikleri arasındadır.

Terazi'deki Mars ise Terazi burcunun sembolize ettiği adalet, hak, hukuk, ortak çıkarlar gibi konuları gözetmek için sonuna kadar çaba gösterecek, hatta bu uğurda en kötü yüzünü göstermekten kaçınmayacak.

Savaş gezegeni Mars, mücadeleyi, biraz da kafa tutan enerjiyi temsil eder. Doğduğunuz anda Mars'ınız nerdeyse o kadar güçlü olduğunuzu biliyor muydunuz?



MARS'IN KONUMU

KOÇ: Mars'ı Koç olanlar güçlü kişilerdir.

BOĞA: Mars'ı Boğa olanlar, her an sinirlenmeye hazır kişilerdir.

İKİZLER: Mars'ı İkizler olanlar, tartışmaktan, düşündüğünü söylemekten çekinmez.

YENGEÇ: Mars'ı Yengeç olanlar, duygularına söz geçirmekte zorlanır.

ASLAN: Mars'ı Aslan olanlar, egoları yüksek kişilerdir.

BAŞAK: Mars'ı Başak olanlar, eleştirel bir yapıya sahiptir.

TERAZİ: Mars'ı Terazi olanlar, kararsızdır.

AKREP: Mars'ı Akrep olanlar, dünyaya kafa tutar.

YAY: Mars'ı Yay olanlar, yeni bir şeyler öğrenmeye çok heveslidir.

OĞLAK: Mars'ı Oğlak olanlar, hedeflerine ulaşmak için çok çalışır.

KOVA: Mars'ı Kova olanlar inatçıdır.

BALIK: Mars'ı Balık olanlar, her konuda duygusal iniş çıkışlar yaşar.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Neptün iletişimi, eğlence sektörüne gelebilecek yaptırımlara vurgu yapabilir. Aynı yöne bakmak, aynı yolları daha hızlı yürüme kolaylığı verirken büyük sanayi devlerinin yabancı ortaklılık anlaşmaları konuşulabilir. Mars, öncü burçta konumlanırken, havalimanlarını da yakından ilgilendirebilir.