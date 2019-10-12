Zodyak'ın ilk burcunda yaşanacak Dolunay, 13 Ekim'in son dakikalarında başlayıp 14 Ekim'in ilk dakikalarında bitecek. Dolunay, hepimizi demirden yürek yapacak. İlk burç olunca tabii birçok şeyin ilkini yaşayacak, tepkimizi ise saniyeler içinde vereceğiz. Konuşmak kolay olsa da ön yargı yeleğimiz sırtımızdan, umursamazlık ise dilimizden düşmeyecek. 'Bizi nereye götürecek bu Dolunay?' derseniz; 'Diplerden en yukarılara, çıkışa' derim.

Koç burcunda gerçekleşen Dolunay hangi gezegenlerle iletişim kuracak?

Ateşin öncü ve sabırsız burcuna teslim olan Ay; geceyi aydınlatırken, farkını ortaya koyacak. Öncü burçların ruhuna teslim olan gezegenlere hedeflerini göstermek istercesine Ay ve Güneş karşı karşıya gelecek. Zamanın daha hızlı akması için bir itiş gücü olacak. Ay; bu Dolunay'da enerjileri çarpıştırabilmek için hem iyicil gezegen Jüpiter'le, hem de yer altı gezegeni Plüton'la 90'lık yapıyor olacak.

Birbirlerine kavuşan bu enerjiler en çok nerede hissedilecek derseniz, ülkemizin natal haritasında 6. ve 7. evinde büyük günlerin gelip kapıya dayandığının anonsunu yapacak.

Bu evler neleri, hangi alanları kapsıyor?

6. Ev: Çalışanları, hizmet sektöründeki her insanı, sivil hizmetleri, işçileri, doktorları, hemşireleri, sahil güvenlik konularını, polisleri, orduyu, donanmayı, savaş gemilerini, tekstil ve tekstil sektöründe çalışanları kapsıyor.

7. Ev: Organizasyonları, milletler arası antlaşmaları, evlilikleri, boşanmaları, dış ticareti, dış ülkelerle ilişkileri, bir ulusun kadınlarının genel durumunu ve statüsünü, statü sahiplerini kapsıyor.

Hikayemizi değiştiren günlerin başlangıcını işaret eden Dolunay'da Mars 6 derecede olacak. Bu durum herkese "Yoruldum" dedirtecek. Ülkemizin aile şirketlerini ve en önemlisi ise kulüp başkanlarını gündeme getirecek.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Ay Düğümü 120'liği, medya patronlarını ve değişimlerini ifade ederken, 2016'dan bu yana oluşan ortaklı yapılar bitebilir. Dünyada protestolar hız kazanırken, Britanya Krallığından bağlarını koparan Yengeç burcu Hong Kong, bitmeyen protestolara karşı ağır yaptırımlara maruz kalarak dünyanın gündemine oturabilir.



