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ZEYNEP TURAN
13 Ekim 2019, Pazar ZEYNEP TURAN'LA ASTROLOJİ ZEYNEP TURAN

Bu gece yakıcı bir dolunay yaşanacak

Koç Burcu'nda, yani ateşin ilk burcunda etkili olacak bir Dolunay yaşayacağız bugün. Bu bağlamda Türkiye'nin natal haritasında yaraları temsil eden Chiron'u bir şekilde iletişim kurarken, aslında ne kadar dostumuz, düşmanımız olduğunu, yurt dışı ile ilişkilerimizde, komşularımızda, uluslararası hikayelerimizde, Akdeniz'imizde, doğumuzda, Kıbrıs'ımızda nelerin değişip dengelerin ne kadar hızlı gelişeceğini hep beraber göreceğiz.
Chiron, kişisel haritalarımızda bize sıkıntı veren hatta acı veren konular ile nasıl baş etmemiz gerektiğini gösterir.
Hazımsızlık duygusunu da ortaya çıkarttığı için içimizde saklı kalan yaraları, sırları da temsil eder. Bunun için önce çevremizdeki kişilerin dertlerini sarmak, insanların benzer problemleri olduğunu fark etmek; yalnız olmadığımız fikrini de güçlendirecektir.

SABIR OUT OLUYOR
Koç burcunda gerçekleşecek Dolunay, bugünün son dakikalarında başlayacak ve yarın sabahın ilk dakikalarında gökyüzünde zuhur edecek. Dolunay, hepimize 'Gerçekleri görme zamanı' diyor.
İN'LER: Acelecilik, internetten alışveriş, sosyal medyada gereksiz fikir sahibi olmak, yanlış anlamak-anlaşılmak, ön plana çıkma çabası, kıskançlık, arabesk derecesine varan uykusuzluk durumları, ayrılıklar, tutku.
OUT'LAR: Miskinlik, sabır, sakin olma, tutumluluk, umursamazlık.
Çok etkilenecekler:
Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak.
Az etkilenecekler:
İkizler, Kova, Aslan

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