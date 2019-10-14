Gezegenler karmik günlerden geçerken, kendinizi akıntıya kapılmış gibi hissedebilirsiniz. Bir şeylere tutunmak istiyor olabilirsiniz. Her burcun kendine göre öğrenilmesi, araştırılması ve yaklaşımlarının gözlemlenmesi gereken durumlar vardır. Ancak burada üç burçtan bahsetmemiz gerek: Başak, Balık ve Akrep.

Bu üç burç, karmayla ilgili krizlerle ilişkilendirilebilecek en belirgin burçlardır. Genel anlamda Balık ve Başaklar; üzerlerine düşenden fazlasını taşımak durumunda kalan burçlardır. Mesela, zor ve sıkıcı işler Başak burcunu sıkıştıracaktır. Balık ise kendisini duygusal karışıklık ve yanılgı çemberi içinde bulur. Bu durumlar, burçların gelişim safhalarının bir parçasıdır. Unutulmaması gereken nokta; Balık burcunun yaşamın sonuna işaret ettiği, Başak'ın ise hasat burcu olduğudur. İkisi de gelişime açık ve arınma burçlarıdır. Başak; egosu ve dürtülerini saflaştırarak, Balık da yüzyıllar boyunca birikmiş duygularını zihninden arıtarak gelişim sürecini ilerletir. Karma ile derinlemesine ilişkilendirilebilen bir diğer burç ise kesinlikle Akrep burcudur.

Akrep, gelişim sürecinde kendine karşı dürüst olan ve arzuları ile yüzleşen bir burçtur. Bu burç, benliğindeki negatif duygulara odaklanır. Başkalarına karşı güven problemi olmasının sebebinin, kendine güven duymamasından doğduğunu bilir. Akrep burcu, yeniden doğumun burcudur. Doğum haritasında Akrep vurgusu olan biri, eski alışkanlıkları sebebiyle zorlayıcı tutkulara bağlanmakla benliğinin yeniden doğma arzusu arasında kararsız kalır. Peki bu üç burç dışındakiler etkilenmeyecek mi? Tabii ki etkilenecekler. 1975-1982 yılları arasında dünyaya geldiyseniz, Uranüsünüz Akrep demek oluyor. Bu, devrim niteliğindeki karmalardan geçiyorsunuz demektir. 29 Ekim 1923 doğumlu Türkiye'nin burcu Akrep. Ayrıca Ay düğümleri, yani kader kapılarını tetikleyen Neptün transitinden geçiyor. Yani yüzyıldır biriken enerji açığa çıkmaya başlamışken, bu üç karmik burç ülkemizin büyük bir açılımdan geçtiğini gösteriyor. Gökkubbe, asırlık enerjileri tetikliyor. Her şeyin hayra yorulması gerektiği günlerdeyiz.







ASTRO GÜNDEM

Güneş-Plüton karesi, son üç yıldır yaşananların üzerindeki perde kalkıyor dedirtecek. Gökyüzünün en kesin açıları ardı ardına yaşanırken, ülkemizde çocuklar ve kadınlar için alınacak kararlar uzun süre konuşulacak. Plüton- Oğlak transiti, ABD ve Avrupa Birliği'nin düellolu günlerinin başlamasına sadece 40 gün kaldı diyor.