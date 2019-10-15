Anne ve babalarımız bizi dünyaya getirdiğinde birçok şeyden habersiz oluruz. Ancak sonraki süreçte annenizin size hamile kaldığı dönemdeki yıldız haritası detaylı incelendiğinde, anne karnındaki 9 aylık süreciniz hakkında daha kapsamlı bilgiler elde edilebildiği astrolojik bir gerçektir.

Yani gölge burcunuzu, rahme düştüğünüz yılın tutulmalarını, bir nevi bilinç altınızın frekansı gibi düşünebilirsiniz.

Babanın yıldız haritası da önemlidir, lakin anneniz hayata açılan pencereniz konumunda olduğu için onun önemi hayati değer taşır. Bu yıldız haritalarının önemi, astrolojik açıdan çok kıymetlidir. Sebebi ise bu haritalar ışığında; çatışmalar, karmaşıklıklar ve uyumsuzluklar kendini açıkça gösterir. Genetik bağı, duygusal bağı, geçen korkuları da anlatır.

Aile burcuna gelecek olursak... Bu burç, annenizin hamile kaldığı ayda belirlenir.

Klasik burçlara benzememekle beraber sembolik bir anlam taşır. Aile burcu, sizin güvende olmaya ilişkin en derin ve bilinçdışı algılarınızı tasvir eder.

Aslına bakarsanız her yıl aile burcunuzun olduğu zaman dilimine geldiğinizde bilinçaltınızda anne rahminde olduğunuz deneyimleri yaşarsınız.

Tarihin derin sayfalarını kurcaladığınızda eski astrologlar, doğduğunuz gün değil de annenizin hamile kaldığı döneme göre belirlenmesi konusunda hemfikirlerdir.

Sebebi, annenizin size hamile kaldığı dönemdeki gezegen hareketlerinin sizin hayatınız üzerinde önemli etkileri olmasıdır.

Aile burcunuz hem siz dünyaya gelmeden önce, hem de dünyaya geldikten sonraki hayatınızı betimler. Geçmiş ve gelecek arasındaki bağınızdır. Aile burcu, bir bakıma hayatınızın hangi yöne akacağından çok, karmasını dünya evindeki sorumlulukları anlatır. Nedeni ise; yazılmış bir kader de vardır iradenin ve seçimlerin dışında. Bu sırlı bilgiyi anlatan çemberin en önemli detayıdır, çünkü varoluşumuzun şifreleri vardır.



ASTRO GÜNDEM

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