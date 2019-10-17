Gelin; beraber bebeğinizin burcunun elementine göre astrolojik yorumuna ve kişisel gelişimine bakalım...

Ateş grubu burçları: Koç, Aslan ve Yay güçlü, yaratıcı, enerjik ve hevesli bir yapıya sahiptir. Özgün fikirler ve ürünler ortaya koyma konusunda oldukça ustadırlar.

Dostluklara, vefaya çok önem verirler. Yardıma ihtiyacı olanlara sırt çevirmez ve arkadaşlarını kolay kolay yarı yolda bırakmazlar.

Tabiri caizse onlar dünyada farklılıkların hâkim olduğunu bilirler.

Ve bu yüzden dünyaya daha geniş bir pencereden, her şeyi başaracaklarına içten içe inandıkları bir güvenle bakarlar. Bireysel hareket etmeyi severler ve nerede olurlarsa olsunlar özgürlüklerini korumak isterler.

Toprak grubu burçları: Boğa, Başak ve Oğlak 'güven' kelimesini, prensip haline getirecek kadar önceliğe alır. Kendi küçük dünyalarında, kendi alışkanlıklarıyla baş başa yaşamak ister ve düzenlerinin bozulmamasına gayret ederler.

Fakat bu yüzden kendilerinin dışında gerçekleşen ve engel olamayacakları şeyler; psikolojilerini çok çabuk etkileyebilir. Kolay kolay öfkelenmezler fakat öfkelendiklerinde de gözleri bir şey görmez.

Hava grubu burçları: İkizler, Terazi ve Kova'larda akıl ve sanatsal duruş iç içe geçmiş haldedir.

Çoğunlukla güler yüzlü olmaları, ilgi çekici ve hareketli konuşmalarıyla dikkatleri üzerine çekerler.

Üstüne bir de sosyalleşerek kendilerine geniş bir çevre yaratmaları epey popüler olmalarını sağlayabilir. Bazen öyle ters köşe fikir ve sözlerle karşına gelirler ki; şaşkınlık içinde kalakalırsın. Birçok alanda başarı sağlayabilecek kadar geniş bir yetenek, akıl ve bilgi yelpazesine sahiplerdir.

Fakat hemen soğuyup vazgeçmeye de bir o kadar meyillilerdir.

Su grubu burçları: Yengeç, Akrep ve Balık duygularını, düşüncelerini, hislerini bir anda açmaz.

Duygularının samimiyetine ve gücüne inanarak severler. Bu yüzden de değer verdikleri kişilere kalpten bağlanabilirler.

Akıllarının ve ruhlarının sınırlarını kaldırır, hayal güçlerini alabildiğine serbest bırakırlarsa; orijinal, yaratıcılık isteyen işlerde başarılı olurlar.



ASTRO GÜNDEM

Jüpiter-Plüton karşılaşması, siyasi revizyonları ve görev değişimlerini gündeme getirirken, ABD parlamentosu büyük skandallara imza atabilir. Plüton, Yengeç burcu ABD'ye karşıtlık yaparken, inanması güç olaylardan geçeceğinin de haberciliğini yapıyor.

