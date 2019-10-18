Gezegenlerin öğretmeni Satürn; disiplin ve konsantrasyon özelliklerini bünyesinde barındırır. Satürn'ün etkisindekiler, bir öğretmen edasıyla düşüncelerini karşısındakine empoze etmeye çalışırlar. Disiplin, onlar için başarıya ulaşmakta en büyük yardımcıdır. Hırs, sabır, inat, verimlilik ve süreklilik, bu gezegenin en göze çarpan özellikleri arasında gelir. Yavaş adımlarla başarıya ulaşmayı amaçlar, hataya izin vermez. Kişinin olgunlaşmasını ve deneyim sahibi olmasını sağlar.

Satürn; kişiye zorluklar ve engeller karşısında pes etmemesi gerektiği ve bu zorlukların kişiyi daha da güçlendirdiği anlayışını kazandırır. Fakat bu durum, bazen gereğinden fazla çalışmalarına ve yorulup bitkin düşmelerine sebep olabilir. Satürn; vücutta iskelet sistemi, kemikler, cilt ve safra kesesini yönetir.

Satürn; yöneticisi olduğu Oğlak burcunda kararlı ve sonuç odaklıyken, Koç burcunda olabildiğince kısıtlayıcı ve tepkilidir. Diğer yönetici burcu Kova'da ise istekler ve umutlar önem kazanır.

Doğum haritasında Satürn'ün anlamı bize karışık gelebilir. Ancak Satürn'ün burçlar ve evrene ilişkin konumuna dair belirli noktalar bulunur. Satürn'ün burç konumu, bulunduğu burcun elementine ve niteliğine göre kolaylıkla analiz edilebilir. Bu analiz öncü, sabit ve değişken burçlarda farklılık gösterebilir.

Öncü burçlarda Satürn, kişinin enerjisini ve organizasyonunu kullanmasıyla ilgilidir. Aktif enerjisinin bir şekli engellenmeye veya geri tutulmaya meyillidir ve bu şekilde kendisini ifade eder.

Sabit burçlarda Satürn, sevgi ve yaşam enerjisi akışını engelleyen, kuvvetli inatçılık ve sabit fikirlilik modelini vurgular. Genellikle güven problemleri ve sevgide yetersizlik vardır. Bu durum düzeltilebilir ama bu eğilim daima varlığını sürdürür.

Değişken burçlarda Satürn, kişinin düşünce yapısının yeniden yapılandırılması ihtiyacı üzerine durur. Akıl daima geçmişteki negatif olaylara takılmaya ve dik kafalılığa meyillidir.

Burada kişi, düşünme şeklini ve günlük yaşamındaki deneyimlerini anlamak ve düzenlemek üzerine verdiği enerjisini yeniden gözden geçirmek durumunda kalır.



ASTRO GÜNDEM

Venüs-Ay Düğümü 60'lığı, kaostan beslenen ülkelerin yaşayacağı ekonomi savaşı gündeme alırken Türkiye- Yunanistan ilişkileri gündemi yükseltebilir. Akdeniz'in her zamankinden daha çok konuşulacağını işaret eden Neptün Retro'su olmazları olduracak günleri vurguluyor.