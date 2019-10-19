Astrolojik araştırmaların birçoğu, Tepe Noktası'nın doğum haritasındaki en önemli nokta olduğundan bahseder.

Ancak bu araştırmaların çok azı, bize bunun önemini anlamamızı sağlayacak bilgiler sunar. Yönetici gezegenler; bir kişinin beğenip saygı duyduğu, gelişip öyle olmak istediği yaşam biçimini ve kişilik özelliklerini gösterir.

Kişinin 10. evinde Koç olması, kuvvet ve cesaretini takdir ettiğini ve bu sebeple atılganlık özelliklerini geliştirmek zorunda hissettiğini gösterebilir.

10. evinde Boğa olan kişinin dinginlik ve rahatlık imajını benimsediğini ve kişisel olarak bu özellikleri geliştirmek için çabaladığını görürüz.

10. evinde Akrep olan kişi ise başkalarında gördüğü güçlü ve karizmatik özelliklere saygı duymakla birlikte kendinde de benzer kapasiteleri ortaya koymak isteyebilir.

10. evinde Balık olan kişi, başkalarında gördüğü sezgisel ve kabullenici özellikleri beğenir.

Bu özellikleri kendi üzerinde geliştirmek ister.

10. evin önemi, kişinin derinde kalmış yeteneklerini ortaya çıkarır.

Kişi kendisini keşfeder ve kendisi için en doğru hamleleri yapar.

10. ev faktörü, bizim için önemli şeyleri sembolize eder.

Toplum içinde saygı duyulup sevgi kazanmak için, kişiler bu güzel özelliklerini geliştirme ihtiyacı duyar. 10. evin kişi ile bağlantısını söyleyecek olursak...

Merkür 10. evde ise, kişi için eğitim ve bilgelik önemlidir. Çok çalışkan ve zorlayıcı bir yapıdadır.

Venüs 10. evde ise, güzellik ve kişisel bakıma özen gösterilir. Bu uğurda kişi para ve enerji harcar.

Satürn 10. evde ise, başarının önemi çok büyüktür. Kişi kendi kapasitesine ve sorumluluk duygusuna aşırı saygı duyar.

Uranüs 10. evde ise, bağımsız ve serbest fikirli olmak kişi için en önemli durumdur.

Plüton 10. evde ise, kudretli, etkili ve otorite sahibi olmak kişi için en önemlisidir.

Bu yaklaşımlar diğer gezegenler için de yapılabilir. Burada dikkat etmemiz gereken nokta;

10. ev deyiminin yönetici konumda olmasıdır.

Bu evde görülen gezegenin kişi üzerindeki etkileri oldukça ciddiye alınmalıdır.



ASTRO GÜNDEM

Plüton 20 derece Oğlak burcunda, Satürn 14 derece Oğlak burcunda. Büyük buluşmaya 60 gün kaldı. Suudi Arabistan'da yazın meydana gelen olayların benzerinin yaşanacağını işaret eden gezegenler, İkizler burcu Trump'ın Suudi Arabistan seyahatini gündeme getirecek.