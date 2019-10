İŞTE ilk 6 burcun haftalık yorumu...

Devamı yarın...

KOÇ: Geçmişe baktığında, şu an her şey değişmiş gibi görünüyor.

Hedeflerini ıskalamaman gereken günlerdesin. Oldukça keskin virajlar alacağın, net kararlar vereceğin günlere hazır mısın? Bu dönemde yepyeni bir döngüye girdiğimizi gözlemlemen mümkün.

BOĞA: Duygusal savaşlarının sonuna geldin. İlişkinin kalitesini, sorunlarını ele alacağın bir dönem.

Katı ve kuralcı olabilirsin. Ancak senin için köklü değişimlerin dönemi. Bu yüzden zihnin yorgun olabilir. Aşk, anlaşmalar, gelecek beklentisi gibi konular art arda gelirken, önündeki işlerin ağırlığını fark edemeyebilirsin. Yanlış anlaşılma hassasiyetin dağılıyor.

İKİZLER: Askıya aldığın bazı konuları hatırlamana neden olacak bir hafta seni bekliyor. Aile ve ev hayatında bazı düzenlemelere gitmen gerekiyor.

Hayatının tam ortasında bulunan özel yaşamını bir kenara atıyormuş gibi görünmen, sevdiklerin için sıkıntı yaratıyor olabilir.

Bu durum bir krize dönüşmeden kontrolü eline almalısın.

YENGEÇ: Yılın belki de en hassas dönemlerini geride bırakırken, önümüzdeki günlerde seni farklı bir gündem bekliyor. Hayatının ciddi bir değişime uğradığının farkına varıyorsun. Önemli olan; karşına çıkan durumları iyi değerlendirmen.

Yeni bir rota belirlemek için yoluna devam etmek isteyeceksin.

Son bir yıldır yaşadıklarını analiz etme fırsatın olacak.

ASLAN: Sonbaharın bambaşka bir seyre girdiği farklı günler yaşıyoruz.

Bu döngü; hem ruh halini etkiliyor, hem de ikili ilişkileri.

Geçmiş; her adımda hataları, pişmanlıkları ve yaşanmışlıklarıyla sana göz kırpıyor. Şu anki şartlarınla geçmişi kıyaslayabilirsin.

Hayatını daha iyi bir konuma getirmek için çabalamak istiyorsun ancak doğru sebepleri bulma konusunda farklı yollar denemelisin.

BAŞAK: 'Aklımdan bir türlü çıkmıyor' dediğin meseleler artıyor.

Gökyüzündeki kaos, yaşam alanına ve kararlarına etki ediyor. Değişken bir süreçtesin ve temkinli olman gerekiyor.

'Bir daha asla onunla işim olmaz' dediğin kişilerle iletişim kurmak zorunda kalabilirsin.



ASTRO GÜNDEM

Mars- Ay Düğümü karesi, Türkiye'de 1948 doğumlu liderleri öne çıkarabilir. Hava sahalarıyla ilgili yaptırımlar ülkemizde gündem olurken, uluslararası silah anlaşmaları üzerine yeni bir tartışma konusu başlayabilir.