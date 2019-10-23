Karşımızda, kalpleri çok yumuşak olmasına rağmen fethedilmesi en zor burçlardan biri duruyor. Zor bir burç olan Akrep, bir ay boyunca bize ne gibi sürprizler hazırladı dersiniz? Tek kelimeyle; dönüşüm ve kararlar zamanı!

Netiz ve ne istediğimizi gerçekten de çok iyi biliyoruz. Tek sorun ise 20 Kasım'a kadar devam edecek Merkür retrosu! Merkür'ün geri hareketi bizi biraz yavaşlatabilir, adım atmamızı geciktirebilir.

Buna rağmen, iç dünyamızda güçlenmeye devam edeceğiz. Hangi konuda kendimizi eksik hissediyorsak, bu eksikliğin üzerine gitmenin tam zamanı. Korkularımız ise eskisi kadar bizi korkutmuyor.

Güneş Akrep'teyken gücümüzü başkalarını kontrol etmek için kullanabilir, despot tavırlar sergileyebiliriz.

Özel hayatımız ise hiç olmadığı kadar özel; bir başkası tarafından müdahale edildiği anda, vay haline o kişinin!

Hayatımıza karışan ve kurcalayan insanlara karşı kılıç kuşanıp karşı atağa geçmekten ise hiç çekinmeyeceğiz.

Bu dönemde hiçbir şey yüzeysel kalmadığından, sırlar da patır patır ortaya dökülebilir. Eee, bu da doğal olarak bizi daha gergin ve daha savunmacı bir ruh haline sokacak. Daha sessiz ve içe dönük olacağımız için, iletişim kurmakta da zorlanabiliriz. Bir aylık süreç, iletişimde kalmak için değil; gözlemci olmak için bizi destekliyor.

İnceledikçe inceleyeceğiz, baktıkça daha da derine ineceğiz; sonuç ise gerçekler! Tabiri caizse, saman altından su yürüterek gerçeğe ulaşmak çok kolay… Akrep burcunun ilk 10 gününde doğanlar, psikolojik olarak çok güçlüdür. Hayatın gerçekleriyle yüzleşmekten korkmazlar. Sorunları kolaylıkla kabul edip çözüm ararlar. Matematik zekaları gelişmiş olur.

Akrep burcunun ikinci 10 gününde doğanlar; merhamet duyguları gelişmiş olur.

İnsani olgulara çok daha yakındırlar. Yumuşak kalpleri nedeniyle kolay kırılabilirler. Hırs duygusundan uzaktırlar.

Akrep burcunun üçüncü 10 gününde doğanların hisleri çok güçlüdür, sezgileriyle hareket ederler. Ruh halleri değişkendir, ani iniş çıkışlar yaşayabilirler.

Hırslıdırlar, ödeşmeye önem verirler.



ASTRO GÜNDEM

Güneş, ülkemizin öz burcu olan Akrep'te yer alacak. Türkiye için önemli günler başlarken dünyanın kalbi ülkemizde atacak. Siyaset dünyası yaptırım açıklamalarına devam ederken hamleler yapabiliriz. Öngörülemez sürecin adı Satürn-Plüton yakınlaşması Türkiye'nin 7'nci evinde.