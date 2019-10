Herkesin bir yüreği, sesi, nefesi ve tabii ki doğruları var. Kendi yaşanmışlıklarına göre verdiği tepkiler dışında bir de 14 yaşından sonra insanın doğduğu Ay'ın, Güneş'in sinerjisinden aldığı kendine özgü tepkileri de var. Biz buna yaradılış huyu ya da fıtratı diyoruz. Sınırlarımızı, tepkilerimizi, doğrularımızı belirleyen çizgileri ise yine Güneş'in burç değiştirdiği sınırlarla belirliyoruz. Yani Allah'ın gökyüzünde kurduğu muhteşem, görülmeyen ama bilinen yıldız takımları neyi nereye kadar uzatabileceğinizi de anlatıyor. İşte buyurun… KOÇ: Tepki insanıdır. Yolunda gitmeyen her şey onu sinirlendirebilir. Ancak en çok bir işin doğru yapılmaması, işin işine hile katılması sinirlendirir.

BOĞA: Hassas noktası yalandır. Yalan karşısında asla sakinliğini koruyamaz.

İKİZLER: Herhangi bir şeyin olduğundan farklı anlatılması, olayların çarpıtılması sinir kat sayısını hızla artırır.

YENGEÇ: Her hareketi nezaket içeren bu burçlar kime saygısızlık yapılırsa yapılsın tepkisini ortaya koyar ve haddini bildirir.

ASLAN: Önemsenmemek, hor görülmek onları çok sinirlendirir. Değerinin azına asla razı gelmez ve hakkını almak için elinden geleni yapar.

BAŞAK: Başak burçlarını en çok dinlenmemek ve ciddiye alınmamak sinirlendirir. Hiçbir konudan, olaydan geri kalmak istemediği için dinlenmemesini bir hakaret olarak algılar.

TERAZİ: Doğası gereği her ne kadar sakin olsa da adaletsizlik karşısında bu sakinliğini koruyamayabilir. Onun için hak yememek ve yedirmemek çok önemlidir.

AKREP: Dünyaya bakış açısı herkesten farklı olan Akrep burçlarının sinirlerini en çok zorlayan şey ihanettir.

YAY: En çok ahlak kuralları dışındaki davranışlar onu sinirlendirir.

OĞLAK: Düzensizlik ve kaos onun için tam bir işkence demektir ve inanılmaz sinirlendirir.

KOVA: Her zaman eşitlikten yana olan bu burcu haksızlık çok sinirlendirir. Öyle ki gözü hiçbir şeyi görmeyebilir.

BALIK: Bir Balık burcunu sinirlendirmek kolay değildir. ama kandırıldığını hissettiği an kontrollü siniri devreye girer.



ASTRO GÜNDEM

Venüs-Plüton 60'lığı, İsrail hükümetinin iç karışıklıklarını artırırken 'Burcu Boğa olan ülkeye neler oluyor?' diyen çok olacak. Uluslararası bankacılık sistemleri önümüzdeki üç ayın konusu olurken, dünya arenasında var olan para birimlerinin itibarı sarsılmaya başlıyor.