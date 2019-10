Hayatın dinamikleri her an değişirken, bizler de duygu durumumuzu yönetmekte zorlanabiliyoruz. Bu sonucu düzeltmek için neler yapabiliriz?

Öz farkındalık: Çevrenizdeki insanlardan aldığınız olumlu ya da olumsuz eleştirileri değerlendirmeniz çok önemlidir. Kendinizi tanıma fırsatını kaçırıyor olabilirsiniz.

Umursamazlık:

Hayatın içinde birçok olaya karışıyor, pek çok kişiyle muhatap oluyoruz. Gerçekten umursamaz mı davranıyorsunuz yoksa merak duygunuz mu devreye giriyor?

Dikkat odaklılığı:

Yaptığınız her işin hakkını verdiğinizi düşünüyor musunuz?

Ortada bir sorun olduğunda sorundan kaçma eğilimi göstermek ya da sorun olarak algılamamak, dikkatinizi toparlayamamak farkındalık adına sizi bir adım geri çeker.

Olumlu bakış açısı: Birçok başlıkta da bahsettiğim gibi hayatın değişkeni çok fazla ve bizler uyum sağlama konusunda başarılı değiliz.

Uyumluluk eşiği: İş ortamınıza, arkadaş çevrenize ya da yaşadığınız olaylara uyum gösteriyor musunuz yoksa sadece uyum göstermiş gibi mi davranıyorsunuz? Bu sorunun cevabı sizde!

Özgüven: Hem kişinin kendisine ilişkin düşünceleri, hem bu düşüncelerin yol açtığı duyguları, hem de bu duygu ve düşüncelerin ifadesi olan davranışları içerir. Bu bilgiler ışığında özgüveninizin tam olduğunu düşünüyor musunuz?

Affetmek: Yüreğimizden uğurlayamadığımız her duygu hayata tam anlamıyla karışmamızı engeller.

Kendimize koyduğumuz sınırları bazen esnetmeli, hatta yıkmalıyız.