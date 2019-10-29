Akrep burcunda yaşanan Yeniay'ın etkisi anlatmakla bitmeyen türden. Ülkemizin öz burcunda gerçekleşen Yeniay, seyrimizi de bir anda değiştirebilir.
Bu hafta gündemi yakından takip etmenizi tavsiye ederim. Tabii kişisel hayatlarımız da birbirinden hareketli olacak. 1984–1995 yılları arasında doğan ve Plüton'u Akrep olanları ve 1983- 1985 yılları arasında doğan ve Satürn'ü Akrep olanları fazlasıyla etkileyecek.
2019, kardeşi kardeşle sınıyor.
Yüreğinizi ara ara sıkıştıran anlamsız iniş çıkışların sebebi ortaya çıkacak. Farkındaysanız kardeş sorunları yaşayanların sayısı artıyor.
Akrep dizilimine teslim olmuş günlerden geçerken, konuşmaz denilen kardeşler dile gelecek ve Kasım ayının da gündemi belli olacak.
Şüphe bazen gerçeğe götürür.
Birisi arkanızdan bir iş çeviriyorsa ya da size verilmiş olan sözlerin tutulup tutulmayacağını merak ediyorsanız, Yeniay'da gerçekleri daha berrak göreceksiniz.
İş yerinizdeki sıkıntıları çözecek, yöneticinizin sizin hakkınızdaki düşüncelerini öğreneceksiniz. Bu Yeniay'ın en büyük dezavantajı ise herkesin kurumsal hayattan bir şekilde çıkmak istemesi olacak.
Gündeme gelecekler:
Futbol dünyası
Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin yöneticileri
Kitleleri etkileyecek olaylar
Elçiler ve elçilikler
Siyasi dedikodular
Turizm
Eğitim
Doktorlar Bu Yeniay'da konuşulacak Akrep ünlüleri ise şunlar:
Kıvanç Tatlıtuğ
Arzum Onan
Berrak Tüzünataç
Metin Akpınar
Teoman
Zerrin Özer
Yılmaz Erdoğan Akrep burcu Yeniay'ı Akrep, Boğa, Aslan, Kova'ya yarayacak; İkizler, Yay, Başak ve Balık'ları ise zorlayacak.
Yeniay İN'leri:
Teknolojiye dair alışveriş
Hacker programları
Arabalara veya telefonlara takip programları Yeniay OUT'ları:
İş yerinde ilişki yaşamak
Kötülük yapıp zarar görmemek
ASTRO GÜNDEM
Ay-Venüs kavuşumu, yaraları sarmak için birlik zamanı diyor. Ülkemizin burcuyla ilişkili olacak. Ülkemiz dış basında yerini alırken; adalar, boğazlar ve limanlar gündeme gelecek. Eğlence sektöründe yapılan kısıtlamaların önü açılabilir.