31 Ekim'de Akrep burcunda yavaşlayacak Merkür sahalara iniyor. Dünyayı yerinden oynatacak enerjiyi tetiklerken, aslında ardı ardına yaşanacak gezegen hareketlerinin de startını veriyor. Astrolojide iletişimi ve aklı temsil eden Merkür geri giderse akıl tutulması mı yaşanır ya da kaç ölçekte yaşanır? İşte bunu analiz edeceğiz:

Merkür'ün 1 Kasım'da Akrep burcunda geri gitmesi 21 Kasım'da bitiyor ama yine rahat durmuyor.

Aslında 3 Ekim'den 10 Aralık gününe kadar tamı tamına 68 gün Akrep burcunun düz mantığının etkisi altında olacağız.

'Bu düz mantık nasıl olur?' derseniz, bu tarihlerde çevrenizi gözlemlerken daha net öğreneceksiniz.

Bu tarihler arasında Merkür gerilemesi ve saz arkadaşlarının çıkaracağı kirli girdaptan etkilenmeyen hiçbir canlı kalmaz diyor gökyüzü! Merkür gerilemesinde doğduysanız;

1-21 Kasım tarihleri arasında çocuklar gibi şen olabilirsiniz.

Merkür, Akrep burcunda geri giderken, anlamakta güçlük çekilen fikirler sabitleşecek, duygular keskinleşecek, klavyeler ve sosyal medya coşacak. Sevenleri daha hassas, daha duyarlı yaparken; pire için yorgan yakanları, kapıyı çarpıp gidenleri de görebiliriz. Niye bizi yakından ilgilendirdiğine gelirsek...

Dünyaya geldiğimiz ülkenin burcu Akrep! Bu durumda Merkür-Akrep Retro'su, ülkemizin şans gezegeninden tutun da Venüs ve Güneş burcuna kadar hepsine çarpa çarpa yürüyecek.

Gökyüzünde sadece Merkür yok. Ortalığı karıştıran gökyüzünün yaramaz çocuğu sahnedeyken, diğerleri ne yapacak?

Venüs, Merkür'ün hemen yakınlarında olacağı için önce ilişkileri, ortaklıkları, sorunlu evlilikleri ve tembel eşleri sıkıştıracak. Ne denli güçlü günlerden geçtiğimizi siz de fark edeceksiniz. Gökyüzünde 1 Kasım'da bu çarpışma gerçekleşirken, duygularımızın tanımını yapmakta zorlanabiliriz.

Yarın da bu heybetli Merkür'ü anlatmaya buradan devam edeceğim.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Venüs kavuşumu, üst üstte yapılacak açıklamaları ve itirafları gündeme getirecek. Akrep burcunda dizilim yapan iç gezegenler Türkiye'nin natal haritasında denizlerini ilgilendiren günlerin başladığını vurguluyor!

Komşu ülkemizin yangınları ve siyasi karışıklıkları, gündemin akışını değiştirebilir.