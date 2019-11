Aşk gezegeni Venüs, 2 Kasım itibariyle ateşin değişkeninde konumlanıyor ve aşk adına hareketli günler başlıyor.

Öncelikle her şey mükemmel mi olacak düşüncesinden kısa bir süre uzaklaşın. Çünkü biliyorsunuz ki 31 Ekim'de yavaşlayan aklı, iletişimi yani insanın mantığına dair her türlü davranışı temsil eden Merkür, geri hareketine başladı.

Merkür geri giderken, bir yandan da Venüs, Yay burcuna geçecek. Akıllar tutulurken; Venüs, tırnakları ile bir yere gelmiş ilişkileri korumak için büyük bir kalkan oluşturacak. Merkür Retro yıkarken; Venüs, ortalığı toparlamaya çalışacak. Bu süreçte yanlış ilişkiler deşifre olurken, Venüs arkasında durma cesareti de verecek.

Nefesinizi, öfkenizi ifade ettikten sonra tünelin sonunda diğer iyicil, genişleten gezegenler Jüpiter ile kavuşacak. 25 Kasım'da Venüs, Jüpiter'in kalbinden geçecek. Yılın belki de en iyileştirici günü!

Akrep, Boğa, Aslan ve Kova Burçları Venüs'ün ateş burcuna geçişi ile aşk hayatınız adına da değişimler yaşayacaksınız.

Bir süredir ilişkinize, evliliğinize dair sorunlarınız varsa bu süreci yönetmek isteyeceksiniz.

Sakinliğinizi koruyabilirseniz, bu döngüyü çok daha kolay yönetebilirsiniz.

İkizler, Başak, Yay ve Balık Burçları Aşkın, sevginin, duyguların tercümanı olan bu gezegen ateş değişkeninde seyrederken, sizin hayatınızı olumlu anlamda etkilenecek.

Merkür gerilemesi eksik yanlarınızı, çözmekten kaçtığınız sorunlarınızı önünüze getirirken;

Venüs de bu anlamda yanınızda olacak. Bu süreçte sevmediğiniz eşya, insan, davranış ve alışkanlıktan bile kurtulmak için canhıraş uğraşacaksınız. Venüs arkanızda korkmayın.

Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak Burçları Gezegenlerin seyri alttan alta sizi işaret ediyor. Bu satırları okurken ''Yine mi ben?' demeyin. Hatırlarsanız bu yıl hem Ay düğümleri hem de tutulmalar Yengeç-Oğlak aksında. Gezegenlerin seyri sizi işaret ederken, güzel günlere ulaşmak için biraz daha çabalayın mesajı veriyor. Venüs'ün ateş hali ise sizi daha kıskanç, daha ilgi bekleyen, daha duyarlı, daha kılı kırk yaran yaparken, en son söylenecek sözü siz söyleyeceksiniz.



ASTRO GÜNDEM

Venüs, Yay burcunda adaletin kime nasıl işlediğini sorgulatırken, uluslararası ticarete gelen yaptırımlar herkesin dikkatini çekecek. Venüs, Türkiye'nin natal haritasında 6. evinde hareket ederken, toprakla ilgili her türlü konu tekrar gündeme gelebilir. Ayrıca bu ay tarımı ön plana çıkaracak.