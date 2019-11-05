KOÇ: Koç burcunu yakından ilgilendiren Merkür Retro'su, Güneş'ten de desteğini alıyor. 22 Kasım'a kadar çevrendeki insanların yaşadıklarına şahitlik edebilirsin.

Büyük olayların, gelişmelerin neticesinde bulunduğun konuma şükredebilirsin.

BOĞA: İşe ve sorumluluklarına merhaba dediğin günler başladı.

Ayrıca bu ay ilişkilerinle de öne çıktığını göreceksin. Geçmişte yaşananları gündeme almak istemeyeceksin hatta daha çok karşı tarafı dinleyerek sürece dingince dahil olacaksın. Çünkü günlük işlerine odaklanman gerektiğini fark edebilirsin.

İKİZLER: Bu aya Merkür gerilemesi ile merhaba demek sıra dışı olacak. Bu süreç yarım kalan, gönlünden akmayan işlerin, konuların tamamlanması anlamına gelecek.

Kimlerin kimlerden intikam alacak, inanması zor gizli ilişkilere kadar uzanan bir dolu kirli bilgi ile karşılaşabilirsin.

YENGEÇ: Temkinli olmak istediğin bir ay başlıyor. Seni uyaran bir gökyüzü var ancak endişe etmeni de istemiyor. Kasım ayına Merkür gerilemesiyle başlıyor olman aslında korktuğun şeylerin başına geleceği anlamına gelmiyor. Sadece yanılsama içinde olmaman gerektiğini vurguluyor. Bu ayın 22'sine kadar tedbirli olur, sırlarını saklar, aklına ilk geleni dile getirmezsen; emin ol Merkür gerilemesi seni teğet geçecektir.

ASLAN: Kararsızlığına ışık tutacak günler yaklaştı. Zirveyi zorladığın konular gündeme gelirken hem kariyer hem de sosyal olarak kendini çok güçlü hissedebilirsin.

İletişim konusunda usta becerilere sahip olman etrafındaki kişilere de güven duygusu verecek. İletişim gezegeni yaptığın planlara çomak sokabilir.

BAŞAK: Yönetici gezegenin yılın son retrosuna giriyor. Su burcunda geri giden yönetici gezegenin bir boğulma tehlikesi geçiriyor.

Konulara balıklama atlamana, detaylarda boğulmana vesile olabilir.

Bu karışıklık planlarını sekteye uğratıyor.



ASTRO GÜNDEM

Mars-Plüton karesi, dünyanın dört köşesi için askeri konuları gündeme taşımayı planlıyor. Silahlanma üzerine herkesin söyleyecekleri olacak. ABD ve Meksika arasında örülmesi planlanan duvar birinin tek bir sosyal medya paylaşımı ile tekrar gündeme gelebilir.