TERAZİ: Fırtınalı günlerin ardından sakinlik başlıyor. Bu ay kabuğuna çekileceğin söylenemez ama ilişkilerini ciddi anlamda sınırlıyorsun. Fikirlerini paylaşmak için kendine uygun ortamlar bulacaksın. Derdini, görüşlerini paylaşacağın iş platformları olacak. Aynı şekilde ailene dair maddi destek ve yardımlar artabilir.

AKREP: Kasım ayına burcundaki Merkür gerilemesi ile başlıyorsun. 13 Kasım'da da karşıt burcunda bir Dolunay gerçekleşecek. Bu süreçte eski aşkların aklına gelebilir. Özellikle 13-19 Kasım günlerinde sosyal medyadan eski sevgilini araştırabilirsin. Senin için iddialı bir ay olacak.

YAY: Zihni ve analitik yapıyı yöneten iletişim gezegeni Merkür geri gidiyor. Su burcunda meydana gelen geri hareket, bu ay ilişkilerde güven konusunu öne çıkarıyor. Çevren dahil birçok kişinin ilişkisine dair olmadık dedikodular kulağına gelebilir. İlişkine sarılmak ve korkularının üzerine gitmemek için elinden geleni yapacaksın.

OĞLAK: Kasım ayı; belki aşkın, belki de tutkunun ayı. Su ve ateşin yoğun bir şekilde hissedilmesiyle, çevrendeki kişilerin ego dolu konuşmalarını da gözlemlemeni sağlayacak. Geçtiğimiz aylarda kendine yaptığın yolculukların sana büyük katkılar sağladığını zaten biliyorsun. Su ve ateşte gerçekleşecek gökyüzünün hiyerarşisi, çalıştığın kurumdaki birçok yapıyı değiştirebilir.

KOVA: Kasım ayında kendini şanslı hissedeceksin. Eskisi gibi kararsız ve ince eleyip sık dokuyan tavrının kalmadığını göreceksin. Bu ay, sana hitap eden kişilerle yolun kesişecek. Öncelikle bu durum iş alanında yaşanacak ve yaşam alanında büyük güncellemeler yapacaksın. Yüzünü güldüren haberlerin ayağına kadar geldiğini göreceksin.

BALIK: Merkür geri giderken, iç dengeni hedef alabilir. Sen de bir su burcusun, Retro adeta içindeki suları dalgalandırıyor ve taşırıyor. Aslında bu ay bir tarafın karışık, bir tarafın dingin olacak.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Ay düğümü ilişkisi, dünyada diplomasi kurallarına vurgu yapıyor. Birbirine meydan okuyan siyasi isimlerin söylemlerini yumuşattığına şahit olabiliriz. ABD-İsrail ilişkisi ise yeni bir boyut kazanabilir. Birçok ülkenin gündeminde seçim konuşmaları yer alabilir.