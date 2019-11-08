Kasım ayı, bitmeden hepimize farkındalığı yaşatmak istiyor.

Yılın en hararetli aylarından birine başlarken, semada bizleri Merkür gerilemesi karşılıyor. Bu durum karşısında geçmişi yad etmekten kendimizi alamayacağız.

Bu ay dengeyi tutturmak zor olsa da 2020 yılının planlarını netleştirmeye başlayacağız.

Evet, yorulduk. Yer yer yıkıldık, tutunacak bir dal aradık ve bulamadık.

Ancak 2019 yılını yanımızda isteyip de bulamadıklarımız şekillendirdi.

Kim dost, kim düşman, kim gerçekten sevenimiz, kim yol arkadaşımız hepsini gördük, görmeye de devam edeceğiz.

Kaderin yön değiştirdiği günler yaşarken sağlam kararlar almak, sağlam yüreklere sığınmak çok önemli olacak.

Ömür bir masal gibidir. Ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel yaşandığı önemlidir.

Kasım ayını etkisi altına alan Merkür gerilemesinin detaylarını size günler öncesinden yazmıştım.

Özellikle ülkemizin öz burcunda gerçekleşiyor olması, Türkiye'de doğan herkesi yakından ilgilendiriyor. Tabii kısa bir ayrıntıyı da sizlere not düşmek isterim. Eğer doğduğunuz anda Merkür gerilemesi varsa şanssızım dediğiniz konular olabilir. Bu minik notu da düştükten sonra gelin beraber kasım ayının kişisel gündemine bakalım...

2019 Temmuz ayından itibaren sakinleştirmeye çalıştığımız duygularımız bu ay bizleri yine zorlamaya başlayacak. Belli bir noktaya getirip olduramadığımız olaylara aklımız takılacak ve 'Neden, niçin?' sorularının içinde bocalayacağız.

Eğer böyle bir durumda kaldığınızı hissederseniz kendinize hemen yeni bir yol planı çizin. Eskisinden daha farklı, daha aydınlık bir plan… Takıntılarınızı yönetemediğinizi fark ederseniz kendinize yeni hobiler edinin, sizi yoran olayların akışından uzaklaşmaya çalışın.

Bu demek değildir ki inandıklarınızdan vazgeçin; aksine kendinize molalar yaratın.

Sürekli aynı sorunun etrafında dönmek bir süre sonra gerçekleri görmenize engel olur.

Siz bu çemberi kırın.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Mars ilişkisi, düşmanını uzakta arama mesajı veriyor. Kendi içinde bir karmaşaya düşen Avrupa ülkeleri, bugünden sonra kendi sınavlarını fark edebilirler. Avrupa devlet başkanları, yıl sonuna kadar dünya gündeminin yakın markajına takılabilir.