Hayat çoğu zaman önümüze çoktan seçmeli gelir ve bir yol her zaman diğerlerinden çok daha zor ve çetrefillidir. Nedenini, nasılını, sonucunu bilemeyeceğimiz kararlar alırız. Bu durumda her burcun risk alacağı alanlar da değişir.

Kimi aşkını ve işini, kimi parasını ve kazancını riske atar. Peki siz hangi taraftasınız?

KOÇ: Koç burçları, iş kurmak ve yürütmek konusunda risk almaktan asla vazgeçmezler.

BOĞA: Genel itibari ile bir iş ya da ailevi konuda risk almaktansa aşk konusunda riskli davranırlar.

İKİZLER: Arkadaşlık duygusundan ve yeni arkadaş edinme isteğinden vazgeçmezler.

Onlar için risk budur.

YENGEÇ: Risk almaktan asla kaçmayacağı konu ev kurma konusudur.

Yengeçler için hayata bir aile olarak devam etmek, yaşamak istedikleri en önemli şeylerden birisidir.

ASLAN: Özgürlüğüne düşkün Aslan burcunun risk alabileceği öncelikli konu, ilişkide birlikte olduğu kişiye güvenmektir.

BAŞAK: En büyük riskleri aşık olmaktır.

Çünkü aşık olmak, duyguların devreye girmesi ve mantığın neredeyse yok olması demektir.

TERAZİ: Terazi burçlarının riski gördüğünde uzaklaşmak değil, koşarak içine atlayacağı konu adaleti sağlamaktır. Bir diğer konu ise aşktır. Aşk söz konusu ise Terazi oradadır.

AKREP: Risk almaktan vazgeçemeyecekleri en önemli konu hayal dünyalarıdır. Hayallerini hayata geçirmek için ellerinden geleni yapacaklardır.

YAY: Dünyanın bir ucundan diğer ucuna gezmek, yeni insanlar tanımak, yeni hatıralara sahip olmak isterler. Bu yüzden iş hayatlarını, aşklarını ve hatta ailelerini riske atabilirler.

OĞLAK: Onlar için risk almak çocuk oyuncağıdır.

Konu ticarete ve işe geldiğinde onlar korkusuz bir kahramana dönüşürler.

KOVA: Azmi ile bilinen Kovalar için risk en çok yeni şeyler üretme konusunda alınır.

Tüm dünyayı karşılarına almak pahasına da olsa yenilik yaratmaya çalışırlar.

BALIK: En büyük riskleri aşkta alırlar.

Aşkta kazanmayı da, kaybetmeyi de sever Balıklar.



ASTRO GÜNDEM

Venüs- Satürn iletişimi, ünlüler dünyasını hedefine alıyor. Ani boşanmalar söz konusu olurken, nafaka ve velayet gibi konularda çiftler sorun yaşayabilir. Sosyal medya üzerinden taraf tutan isimler de gündeme gelirken, hiç alakası olmayan kişiler yan yana gelebilir ya da karşı karşıya kalabilir.