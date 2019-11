En sevdiğiniz renk hangisi ya da kendinize en çok hangi rengi yakıştırıyorsunuz? Bu soruların cevabını aklınızda tutun ve bir de burcunuz renginiz hakkında neler diyor bakalım...

Koç: Siyah, bej, kırmızı, hatta narçiçeği tam Koç burçlarına göredir. Renkleri iyi kullanmak onun için önemlidir.

Boğa: Mavinin ve yeşilin her tonu… Toprak grubu burcu Boğa, doğanın izlerini, kullandığı renklerle de taşır. Yaz aylarında renklenirken kışın daha sakinleşir.

İkizler: Canlı renkler, sarı, mor... Uyumsuz renklerin cesaret isteyen uyumu İkizler burcundan sorulur. Fakat canı sıkkınsa siyahlara da bürünebilir.

Yengeç: Soft renkler dışında canlı renk detayları, pembe... Renkleri ve desenleri kullanımıyla soğuk kış gününde dahi içiniz ısınır.

Aslan: Roze altın rengi, sarı ve kırmızı, bordo… Aslan burcu, lider ruhunu yansıtan her türlü rengi kullanır.

Başak: Soft açık renkler ve toprak tonları, beyaz… Saflık ve masumluğun rengi beyazı kullanmayı sever. Mevsim kış bile olsa illa ki bir detayda soft renkleri kullanır.

Terazi: Mor tonları, siyah ve lacivert... Aşırı dikkat çekmekten yana değildir fakat desenleri de sever. Uyumsuz denilen renkleri çok iyi kombinler.

Akrep: Siyah başta olmak üzere şık ve iddialı duran her renk, kırmızı detaylar... Hiçbir iddiadan çekinmez, kendini hangi renkle iyi hissediyorsa onu kullanır.

Yay: Kahverengi tonları ve yeşil... Öyle bir denge yaratır ki, ona ne çok sıradan, ne de çok abartı diyebiliriz.

Oğlak: Toprak tonları, siyah klasik renklerle şıklık… Çok sıradan ya da etkisiz gibi görünen parçaları bir araya getirir.

Kova: Açık tonlar, mavi… Hava grubu mensubu sonuçta, mavi ona çok yakışıyor. İddiasını artırmak istediğinde ise mor vazgeçilmezi.

Balık: Gri başta olmak üzere renk karmaşasından uzak giyim tarzı…. İstediğinde çiçekler, desenler de kullanmasını bilir ancak karmaşadan uzak bir şekilde.



ASTRO GÜNDEM

Ay heybetinden ödün vermezken, Ay düğümleri ile kontak kuruyor. Kader ile vicdanın en ince çizgisinden geçiyoruz. Dünyada erken seçime giden ülkeler konuşulmaya başlanırken, ülkemizde eski siyasetçiler yeniden gündeme gelebilir.