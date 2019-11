Bebek sahibi olunca, hayat her anlamda değişmeye başlıyor öyle değil mi? Eğer astroloji ile bebeğinizin bağını kurmak istiyorsanız unutmayın; o sizin bebeğiniz, sizin geninizden, huyunuzdan aldığı gibi sizin haritanızdan da aldı. Eğer bebeğinizin sizin burcunuzla bağını merak ediyorsanız; onun hangi gruba mensup olduğunu ve sizden hangi elemente sahip olduğunu karşılaştırın. Böylelikle bebeğinizin sizin haritanızla ilişkisini fark edecek, kozmik bağınızı da bulacaksınız.

Ateş grubu bebekler; Koç, Aslan ve Yay'dır. Ateş grubu bebekleri, inatçı bir kişilik yapısına sahip olabilir. Neşeli ve pozitif bebeklerdir. Hareketli ve ele avuca sığmayan yapılarıyla, ebeveynlerini eğlendirirler. Ayrıca bu gruba ait bebekler, baskıya gelemeyen kişilik özellikleri ile de dikkat çekerler. Asi ve sabırsız davranabilir, geniş oyun alanları ister.

Toprak grubu bebekler; Boğa, Başak ve Oğlak'tır. Toprak bebekleri, çok ciddi bir mizaca sahiptir. Büyüdüklerinde de düzenli, çalışkan, okumayı ve öğrenmeyi seven çocuklar olurlar. Ebeveynlerini üzmeyen, başarılarıyla konuşulan bireylerdir. Çok hassas bir yapıya sahip olduklarından, hiçbir şeye gülüp geçemezler; kendilerini fazla zorlayabilirler. Anne ve babalarıyla bolca vakit geçirirken, sosyal çevre edinme konusunda; geri planda kalmak istemezler.

Hava grubu bebekler; İkizler, Terazi ve Kova'dır. Hava bebekleri, çok meraklı olabilirler. Algıları her saniye açıktır ve her şeyi öğrenme konusunda, çok isteklidirler. Merakının giderilmesini bekler. Bu gruba ait bebekler, çok da duygusal olurlar. Çevrelerinde olup biten her şeyden, fazlaca etkilenirler. Yaşıtlarıyla iyi geçinme konusunda başarılı olurlar.

Su grubu bebekler; Yengeç, Akrep ve Balık'tır. Oldukça hassas ve şefkate ihtiyaç duyan bir yapıya sahiptirler. Annelerine aşırı bağlı bebeklerdir. Su bebekleri, ileriki yaşlarında; fedakâr ve her konuyu duygularıyla değerlendiren bir karakterde olurlar. Ayrıca su bebeklerinin sezgileri de inanılmaz kuvvetlidir.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Jüpiter iletişimi, eski siyasetçileri gündeme getirirken, uluslararası arenada birbirine meydan okuyan siyasetçileri görebiliriz. 3 Ekim 1932 kuruluşlu Irak, dünya gündeminin en önemli başlığı haline gelebilir.