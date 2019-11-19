Mars'ı nasıl bilirsiniz? Kavgacı, mücadeleci, tuttuğunu koparan, güçlü, heyecanlı, kızgın, savaşçı ve tutkulu… İşte bu özellikleriyle kendini tanıdığımız Mars, yönettiği gezegen olan Akrep'e 19 Kasım itibariyle geçiş yapıyor. Doğasına aykırı bir burç olan Terazi'de sönük bir şekilde hareket ederken hiç de rahat etmedi açıkçası; potansiyelini ortaya bir türlü koyamadı. Şimdi ise Koç'tan sonra en rahat ettiği yerde; Akrep burcunda… Artık bütün özelliklerini ortaya koyabilir; kısıtlama yok, karışanı yok, rahatsız edeni yok… Gerçi, astrolojinin kötücül gezegeni olarak görülen Mars'ın elini kolunu sallayarak hareket ettiği bir burçta konumlanması ne kadar hayırlı olur bizim için, işte orası meçhul… Duygularımız en üst seviyede olabilir. Bu gezegen dokunduğu burcun insanına, zor durumlarda çevresindekilere önderlik edebilecek dayanıklılığı ve kararlılığı verir. Her ne kadar ateş etkili ve buna bağlı olarak yıkıcı bir gezegen olarak görülse de, insanların ileriye dönük hamleler yapmasını sağlar. Ayrıca Mars'ın etkisindeki kişiler, toplum içinde dikkatleri üzerine çeker. Bu yıldızın etkisindekiler aceleci, sabırsız, çabuk sıkılan ama yeri geldiğinde inatçı bir ruh haline sahiptir. Uzun lafın kısası, önümüzdeki günlerde libidomuz artacağı gibi; iç gücün, iradenin baskınlığını hepimiz çok daha net bir şekilde hissedeceğiz. Yasaklar önemini yitirebilir. Hile, alışkanlıklar, kopamadığımız ya da kontrol edemediğimiz duygular ile baş etmek bu günlerde zor olabilir. Ava giden avlanır tabiri sanırım bu ikili için çok uygun olur. Bu yüzden kurduğumuz ilişkiler, arka planda sakladıklarımız, ilişkilerin diğer yüzü için merak ettiklerimiz bu döngüde önümüze bir bir serilebilir. Yasak olan her şeye ilgi artar.

İŞTE ETKİLERİ:

Güçleniyoruz.

Harekete geçiyoruz.

Miskinliği üzerimizden atıyoruz.

Yaşama daha çok kafa yoruyoruz.

Aşırı hırs yapabiliriz.

Gereksiz kıskançlıklar yaşanabilir.

Güvenmeme sorunu ve narsizm.

ASTRO GÜNDEM

Mars, Akrep burcunda ülkemizi yakından ilgilendiren bir sürece girdiğimizi gösteriyor. Mars kendini güçlü hissettiği burçta hareket ederken, denizleri ilgilendiren her türlü olaya da işaret ediyor.

Akaryakıt sektörü, en önemli konuların başında gelecek.