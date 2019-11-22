Güneş, 22 Kasım bitmeden Yay burcuna geçiyor. Bir aylık seyahate başlayacak olan Güneş, 22 Aralık'a yani ekinoksa kadar seyrine bu burçta devam edecek. Hepimiz ateşe bürünecek, hakkımızın peşine düşeceğiz. 2019 yılında bekleyişler ve kopuşlar gibi pek çok ay yaşadık. Ama asıl 2019 yılını unutulmaz yapacak gökyüzü seyrinin de Aralık ayında olacağını işaret ediyor. Nedenine gelecek olursak; öncelikle Güneş, Yay burcuna geçerek 12 yılda bir rastlanan eş zamanlı iyicil kavuşumlar gerçekleşecek. Yılın son ayı hepimize bu yılın unutulmaz olduğunu ispatlayacak. İsterseniz Yay burcunu hatırlayalım.

Yay burcu, Zodyak'ın en açık sözlü burcudur. Yayların büyük bir yüreği vardır. Yay'ın düşüncesi, hayatımızın görünürdeki tüm gelişi güzelliğinin arkasında müthiş bir düzen olduğuna güvenmektir. Neşeli yapıları ile çevrelerine enerji saçar. Yeryüzüne keşfi sunacak olan bu seyir 2019 yılı bitmeden hayatlarımızı daha da hareketlendirecek. Hayata karşı inancımız artarken, şans gezegeni tarafından yönetilen bu burcun etkisi ile artık bahtımıza da güveneceğiz.

İyimser tarafımız çok daha baskın olacak.

Çabamıza güveneceğiz.

Hiç kimseye mecbur olmadığımızı fark edeceğiz.

Cesur olmaktan korkmayacağız.

Umudumuz hep dinç olacak.

Detaylarla uğraşmak istemeyeceğiz.

Sosyalleşeceğiz.

Yay burcunun ilk 10 gününde doğanlar: Psikolojik ve felsefi yönleri gelişmiştir. Seyahat etmekten, farklı kültürleri öğrenmekten hoşlanırlar. Verdikleri sözleri tutma konusunda çok başarılı değillerdir.

Yay burcunun ikinci 10 gününde doğanlar: Liderlik yönleri gelişmiştir, karar alma konusunda hızlı ve başarılıdırlar. Bilinmeyenlere ve mistik konulara çok meraklıdırlar.

Yay burcunun son 10 gününde doğanlar: Sosyal statüye çok önem verirler. Maddi açıdan güçlü olmak onlar için önemlidir. İyimser olma konusunda başarılı değillerdir.

ASTRO GÜNDEM

Güneş, Yay burcuna geçiyor. Hakları, adaleti temsil eden Güneş'in Yay yolculuğu, af konusunu birçok alanda gündeme getirebilir. Son aylarda kamuoyunda konuşulan olayların seyri değişebilir.