Bugün 'Eski sevgilinizi geri kazanmak ister misiniz?' yazımıza devam ediyoruz. Dün ilk altı burç ile başlangıç yapmıştık. Bugün de geri kalan burçları mercek altına alıyoruz...

Terazi: Nezaketini kolay kolay kaybetmeyen Terazi burcuyla iletişim kurarken sesinizi yükseltmeniz, onu rahatsız edip ters tepki vermesine sebep olabilir. Terazi, son sözü söylemekten hoşlanır.

Akrep: Akrep burcu, yaşadıkları konusunda çok çabuk yargıya varıp hemen sonuca bağlayabilir. Bu anlamda sizi biraz zorlayacaktır.

Yay: İstemediği bir şeyi Yay burcuna kabul ettirmeniz çok zordur. Bu anlamda kendi isteklerinizi yumuşatarak konuşmanız, sınırlarına müdahale etmemeniz çok önemlidir. Adalet duygusunu hayatının her alanına yayan Yay burcu, kendisine haksızlık yapıldığını düşündüğünde sert tepkiler verebilir. Oğlak: Oğlak burcu ilişki içindeyken ne kadar anlayışlı ve sevecen ise ayrılık sonrası bir o kadar sert olabilir. Bu sebeple Oğlak burcuna bahanelerle gitmek yerine kendinizi dürüst, samimi bir şekilde ifade etmeli ve ona üzüntünüzü anlatmalısınız.

Kova: Sorgulayıcı tavırlarıyla ön plana çıkan Kova burcu, geçmişten bugüne yaşanan tüm sorunları tekrar karşınıza getirip sizi zorlayacaktır. Bu durum karşısında sabrınızı kaybetmemenizi tavsiye ederim. Kova burcu hayatta hiçbir şeyin kolay olmayacağını size bir kez daha hatırlatacaktır.

Balık: Balık burcu, her zamankinin aksine ayrılıkta duygusallığı değil, mantık ve zekasını ön plana alır. Size karşı güçlü bir savunma kalkanı oluşturur. Fedakarlık görmek isteyecektir.