Her ayrılığın iyi ya da kötü bir sebebi vardır. Önemli olan, herkesin farklı hassas noktaları olduğudur ve bu gerçeği görebilmektir.

Sizler için her burcun hassas olduğu konuyu ve davranışları yazdım.

Bugün ilk altı burç ile başlıyoruz.

Devamı ise yarın...

KOÇ: Üstünde baskı görmeye dayanamaz.

Dikkat: Koç burcuna geçmişinle ilgili asla yalan söyleme!

En sık yaptığı şey: Düşünmeden konuşur.

Bir Koç burcuna yapılmayacak şey: Hiçbir şey söylemeden gitmek.

BOĞA : Kendinize güvensizliğinizi gördüğünde Boğa burcu vazgeçer.

Dikkat: Sakın ona akıl verme, sakın!

En sık yaptığı şey: Önyargılı davranmak.

Bir Boğa burcuna yapılmayacak şey:

Sözlerin tutulmaması.

İKİZLER: Ona karşı korumacı ve kıskanç olmanız kendinizden uzaklaştırmak için yeterlidir.

Dikkat: Eleştirilmekten hoşlanmaz.

En sık yaptığı şey: Aynı anda farklı konulardan bahsetmek.

Bir İkizler burcuna yapılmayacak şey: Saygısızlık.

YENGEÇ : Onu hayal kırıklığına uğrattığınızda vazgeçer.

Dikkat: 'Sen bilmiyorsun' veya 'Anlamıyorsun' tarzı cümleler çok tehlikeli!

En sık yaptığı şey: Kızgınlıklarını kine çevirmek.

Bir Yengeç burcuna yapılmayacak şey: Onu ilgisiz bırakmak.

ASLAN: Gururu her şeyden önce gelir.

Dikkat: Onun enerjisini sakın düşürme, motivasyonunu toparlaması çok zor!

En sık yaptığı şey: Akıl vermeye bayılır, her konuda bir bilgisi vardır.

Bir Aslan burcuna yapılmayacak şey: Boş konuşmak ve onu eleştirmek.

BAŞAK: Arkası gelmeyen konuşmalar, sözler Başak burcunu vazgeçmeye zorlar.

Dikkat: Ona meydan okumaya kalma!

En sık yaptığı şey: Temizlik.

Başak burcuna yapılmayacak şey:

'Başaramazsın' demeniz.



ASTRO GÜNDEM

Venüs-Uranüs 120'liği, global markaların birleşeceğini işaret ediyor. Devrim gezegeni Uranüs, otomobil sektöründe daha önce az rastlanan gelişmelerin konuşulacağının altını çiziyor. 28 Ağustos 1937'de kurulan, Uranüs'ü Boğa olan Toyota ise bu markaların başında gelebilir.