Dün ilk altı burç ile çıktığımız sevgi yolculuğuna bugün diğer altı burçla devam ediyoruz...

TERAZİ: Nezaketten uzak tavırlar sergilerseniz kendinden uzaklaştırmak için soğuk davranır.

Dikkat: Ona karşı dengesiz davranma!

En sık yaptığı şey: Hep eleştiririr ve şikayet eder.

Ona yapılmayacak şey: Kalitesiz bir hediye almak.

AKREP: Ona karşı kararsız olmamalısınız; ya onun yönlendirmesine izin verin ya da dümen tamamen sizde olsun.

Dikkat: Ona asla nispet yapma!

En sık yaptığı şey:

Sözünün nereye gittiğini hesaplamadan konuşmak.

Ona yapılmayacak şey: Onu yönetmeye çalışmak .

YAY: Kendinizi eleştirmeden önce onu eleştirirseniz, sizden hızla uzaklaşır.

Dikkat: Onun sevdiği insanları ve arkadaşlarını asla eleştirme!

En sık yaptığı şey: Sürekli düşünmek, olayları saplantı haline getirmek.

Ona yapılmayacak şey: Sıkboğaz edilmeye gelemezler.

OĞLAK: Onun ailesi ya da değerleri ile olumsuz konuşmalar yaparsanız ilişkinin temelini sarsarsınız ve sizden vazgeçer.

Dikkat: Zirvede olmak ister, bu nedenle hırsları sizi yorabilir!

En sık yaptığı şey: Yarışmak, yavaş ve emin adımlarla öne geçmek… Ona yapılmayacak şey: Geleceği hakkında kaygı vermek…

KOVA: Onu kendinizden uzaklaştırmak istemiyorsanız onun hayatına müdahale etmemelisiniz.

Dikkat: Detaycılığını kabullenmelisiniz.

En sık yaptığı şey: Sohbet etmek, öğrenmek, bilgi paylaşımı… Ona yapılmayacak şey:

Kıskançlık!

BALIK: Onlar için, derin duygularını anlamadığını gösteren bir işaret yeter.

Dikkat: Rahatlığını ve takıntılarını sakın dile getirme!

En sık yaptığı şey: Zora gelemeyen yapısıyla hep kolay yoldan ilerler.

Ona yapılmayacak şey:

Söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmayan biri olmak.



ASTRO GÜNDEM

Venüs-Neptün uzlaşamıyor ve sağlık konusunda özenli olmak gerektiğinin altını çiziyor. Tıp dünyası yeni hastalıkların adını koyarken, bilinen bazı ilaçların zararları farklı bir kamuoyu oluşturabilir. Estetikte devrim niteliğinde yeniliklerin olacağı yıl yaklaşıyor.