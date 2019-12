Jüpiter'in seyri, hayatımızda çok önemli bir yer edinecek. Bu yüzden köşemden sizlere üç gün boyunca Jüpiter'in hayatımıza etkilerini anlatacağım. Şans ve bolluk gezegeni Jüpiter; deneyimleri, bilgiyi, iyimserliği, cömertliği büyütür, genişletir. Bu akşam, daha önce belki de hiç yaşamadığımız deneyimleri yaşatabilmek için elinden geleni var gücü ile ortaya koyma yoluna düşecek. Oğlak burcuna taşınarak hepimizin hayatında daha önce yaşamadığımız duyguları genişletmek için var gücü ile uğraşacak.Bugünden itibaren Jüpiter, Oğlak burcunda yerini alacak, ta ki 19 Aralık 2020'ta Kova burcuna geçişine kadar. Jüpiter, en son 2007 yılının sonundan 2009 yılının ilk gününe kadar Oğlak burcunda elini kolunu sallaya sallaya geçmişti. Şu anki geçişi kadar, o yıllarda güçlü ve heybetli değilmiş. O yüzden de size o tarihlerde neydiniz, ne oldunuzhatırlayın diyemeyeceğim. Hayatlarımızda bir yıl boyunca klasik bir Jüpiter seyrine şahitlik etmeyeceğiz. Belki de çocuklarımıza bile anlatacağımız hikayelerin kahramanları yapacak her birimizi çünkü bu sefer yalnız değil… Bambaşka bir Jüpiter-Oğlak seyri bizi bekliyor. Oğlak burcu Zodyak'ta Yay burcunun aksine, dünyevi konuları işaret edecek. Jüpiter ile iç motivasyonu sağlarken, başarmaya odaklanacak. Pratik ve realist olunmasını sağlayacak. Güçlü planlara, hedeflere ihtiyacımız olduğunu fark ettirecek. Somut sonuçlar elde etmemiz için çabalamak gerektiğine vurgu yapacak. Oğlak burcuna yerleşen Jüpiter; örgütlenip doğru yönlendirmelere açık olurken, kendimize karşı daha dürüst olmamızı da sağlayacak. Disiplinin, kararlı olmanın ilk adım olduğunu fark ettirecek. Şansımızı zorlamak, fırsatları değerlendirmek için gelişmelere açık olmamız gerektiğinin altını çizecek. Yani sadece şansımız yaver gittiği için zengin olmak ya da iyi bir işe sahip olmak out olacak. Mottosunda; çalışmak ve pratik olmak yatacak. Zamanı planlayacak, hedeflerimize odaklanmak için her birimize idealist gözlüğü de takacak.



ASTRO GÜNDEM

Jüpiter, Oğlak burcunda bir yıl boyunca itibarı ve disiplini büyütüp genişletecek. Toprak hareketleri devam ederken, 21 Aralık 1977 doğumlu Oğlak burcu Emmanuel Macron'un açıklamaları devam edebilir. Dengeler değişirken, bugünden itibaren yine ülkemizin doğusu konuşulabilir.