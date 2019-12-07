Bu yılın neredeyse her ayı ilişkiler adına sınav niteliğinde oldu. Aralık ayına kadar dört tutulma yaşadık ve gerilemeler de yıla eşlik etti. Şimdi ise yılın son tutulması bu yıla imzasını atacak.

Şimdi sizlere 'Gönlümüz sarsılacak' diyeceğim ve sizler de 'Yine mi?' diyeceksiniz. Ancak bu satırları okurken lütfen taşların yerinden oynamadan daha sağlam yerleşemeyeceğini kendinize hatırlatın. Eğer bir süredir sarsılan bir ilişki içindeyseniz, Aralık ayının hedefinde olabilirsiniz.

Yeni bir yıla başlamadan eskimiş olan ne varsa arkamızda bırakmamızı isteyen Aralık ayı, bu anlamda en büyük destekçi olacak. Çünkü bardağın boş olduğu apaçık ortaya çıkacak ve emek verdiğinizi düşündüğünüz birlikteliğinizin aslında artçı depremlerle temelden yara aldığını fark edeceksiniz. Belki siz de içinizden 'Önce ben' diyorsunuz ancak birlikte olduğunuz kişinin sizden önce davranması ve ondan bu söylemi duymak hiç hoşunuza gitmeyecek.

Bencilliğin ön planda olacağı bu ay, herkes kendi kuyusunu kapatmaya çalışacak ve biz olmaktan uzaklaşıp bireyselliğe yönelecek. Bu zamana kadar göz yumduğunuz, olumsuz olarak değerlendirmediğiniz, 'Olsun' deyip hoş gördüğünüz söylemler ve olaylar bir bir karşınıza çıkacak. Yani anlayacağınız; sizin özverinizle, iyi niyetinizle görmezden geldiğiniz bencillikler yine sizi vuracak.

Bazen kendinizi kaybetmiş gibi hissedebilirsiniz. Ancak içten içe kazanan yine siz olursunuz ve bunu ancak zamanla anlayabilirsiniz. Beraber ele ele berbat edilen şeylerin bazen yalnız toplanmak zorunda kalınabildiğini Aralık ayı çok net bir şekilde gösterecek. Hatta daha da ileri gidecek ve insanın kendi kalbinden dahi kovulabileceğini gösterecek herkese.

'Aralık ayı bize başka neler diyor?' derseniz...

Vazgeçme zamanının geldiğini anlayacağız.

Gerçeklerle yüzleşmekten korkmayacağız.

Ne suçlanacağız, ne de başkalarını suçlayacağız. Yalnızca kendi yolumuza bakacağız.

Kendimize iyi gelmeyi, motive olmayı öğreneceğiz.

Yalnız başına da ilerleyebileceğimizi fark edeceğiz.

Kendi yaramızı kendimiz saracağız.



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