Yeni yılın ne denli güçlü geldiğini bugünden itibaren daha net fark edeceğimiz Dolunay'la karşı karşıyayız. 2019 yılının sıradan bitmeyeceğini ifade eden Dolunay, net konuşmaların da haberciliğini yapacak. 2019 yılı, içinde inişler ve çıkışlar barındıran, belirsizliğin bol olduğu bir yıldı. Beklemek, sorgulamak, tepki vermek, yükselmek bu koca yılın mottosu oldu. Ancak 2020 yılında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, rasyonel olmak gerektiğini, somuta odaklanmanın şart olduğunu bizlere yansıtacak. İkizler burcundaki Dolunay, herkesin kendine dair bir yol çizeceğini, yaşamını yönlendireceğini, fikrini değiştireceğini net bir şekilde fark ettirecek.

Hizalanan gezegenler büyük konuşmayı değil, büyük hamleler yapmayı öngörüyor. 7'den 70'e herkes tepkisini, duygusunu, düşüncesini sabrını ve psikolojisini ortaya koyacak.

Herkes kendisine göre, kendi mantığına göre hareket etmek isteyecek. Bizi bugünlere getiren, hazırlayan konumu; 2019'un Eylül ayının gökyüzü hareketlerine ve Satürn'ün Oğlak burcundaki aktivitesine bağlayabiliriz.

İkizler burcundaki Dolunay, 2019'un hesaplarının kapatılması gerektiğini ifade edecek. Dürtüsel tepkileri, keskin tavırları, diğer anlamıyla sabahı başka akşamı başka duygu durumlarını yönetmenin tek yolu hiçbir şeyi içselleştirmemek. Dolunay;

Yüzleşmeleri,

Ani sağlık haberlerini,

Küçük ev kazalarını,

Evlilikleri, bağlılıkları, ilişkileri,

Zamanın hızını ifade ediyor.

Dünyanın hızlı döndüğünü, zamanın büküldüğünü, iklimin kendini gösterdiğini, sel baskınlarını, hortum, kasırga gibi haberleri daha çok duyabiliriz.

Hava burcu Dolunay'ının hiddetini önce havada hissedebiliriz. Aynı zamanda duygusal dünyanın bastırılması gerektiğini fark edebilir, gündelik hayatta yeni planlarla meşgul olarak olaylara en soğukkanlı halinizi takınabilirsiniz.



ASTRO GÜNDEM

Savaş gezegeni Mars, jenerasyon gezegeni Neptün'le 120'lik yapıyor. Gazetecileri yakından ilgilendiren günler başlıyor. Denizlerde tatbikat yapan ülkeler ve sınır ihlalleri konuşulabilir.