2019 yılını kapatmaya günler kala, aklınızda hâlâ geçmişe dair konular olabilir. Son 6 aydır sizin için her şey oldukça ağır geçti. İçiniz rahat olsun çünkü artık kalbiniz tuzaklardan kurtuluyor. Zorlu günleri geride bırakmaya hazır olun! 2020 yılı huzurlu, sakin, fırsatlarla dolu günleri vâdediyor. Güçlü, cesaret dolu, gösterişli bir yıl sizi bekliyor. Gök kubbe, sakin olun, kendinize odaklanın ve harekete geçin mesajı veriyor. Mücadele etmekten asla vazgeçmeyen yanınızla 2020 yılına daha sıkı sarılacaksınız. Duygusal iniş çıkışlarınızı kontrol ederken, geçmişe dair duyduğunuz şüphelerin sizi daha fazla yormasına izin vermeyeceksiniz. Hemen her konuda ne kadar yetenekli olduğunuzu en iyi siz biliyorsunuz. İşte 2020 yılı bu yeteneklerinizi somutlaştırmaya başlayacağınız ve başarılar elde edeceğiniz bir yıl olacak. Deyim yerindeyse parmakla gösterilen biri olmaya aday olabilirsiniz. Diğer yandan birçok kişi tarafından da eleştirilebilirsiniz.



BAMBAŞKA BİR PENCERE

Mart ayında öğreten gezegen Satürn'ün, kendini iyi hissettiği burca taşınması sizin de 7. evinizi etkileyecek. Gök kubbe, uzun, köklü değişimlerde bulunacak. Şans bana uğramaz diyenlerdenseniz, bu süreçte yanıldığınızı anlayacağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hayata bambaşka bir pencereden bakmaya başlamanız, kendinize ve sosyal çevrenize dair yeni düzenlemeler yapmanıza neden olabilir. Özellikle ilişkilerinize dair karar veren taraf siz olmak isteyeceksiniz. Uzun zamandır ilişkinizde iniş çıkışlar yaşıyorsanız, aklınızı kurcalayan her ne varsa masaya yatırıp çözüm yolu bulmaya çalışabilirsiniz. Güzel bir beraberliğiniz varsa, bu döngüde evlilik fikri size uzak gelmeyecek. Düzen kurmak, mutluluğunuzu taçlandırmak isteyeceksiniz. 2020 yılının yaz aylarında ise daha disiplinli bir sürece gireceksiniz. 2020 yılının ikinci yarısından itibaren canla başla emek verdiğiniz birçok çalışmanın karşılığını almaya başlayabilirsiniz. Eksik kaldığınızı düşündüğünüz konuların üzerine gitmekten çekinmeyeceksiniz. Kariyerinizde size sevinç çığlıkları attıracak şanslar yakalayabilirsiniz. Global bir şirkette çalışıyorsanız, yurt dışında çalışma teklifi alabilirsiniz. Kendi işinizi yapıyorsanız hem kazancınızı hem statünüzü artıracağınız anlaşmalara imza atabilirsiniz. Yeni yılda önünüze gelen her türlü fırsatı değerlendirecek ve nihai sonuca ulaşacaksınız.



HER ŞEY YERİNİ BULACAK

Geçmişte bıraktığınız hatta artık hayatınızda yer almaması için büyük uğraşlar verdiğiniz kişilerle ilgili 2020 yılında alacağınız haberler olacak. Size yapılan haksızlıkların ortaya çıkacağı, ilahi adaletin işlediğini göreceğiniz günler yaşayacaksınız. Özellikle 2019 yılında haksız bir işten çıkarılma yaşadıysanız bu yıl hukuki davanız sonuçlanabilir. 2020 yılı genel anlamda uyanışı temsil ediyor. Ve sizin için de her şey tam olarak böyle olacak. Özel hayatınızda size dost gibi görünen kişileri fark edecek, hayatınızdan uzaklaştıracaksınız. 2020 yılının 19 Aralık'ında Satürn, sabit burç Kova'ya geçerken aile evinize yerleşecek. Hayatınızda radikal değişimler yaşarken, tüm bu değişimlere kucak açacaksınız. Tavırlarınızı daha net bir şekilde ortaya koymaya başlayacaksınız çünkü gök kubbe size güçlü bir özgüven aşılayacak. Kendinizden emin duruşunuzla daha güçlü bir görünüş elde edebilirsiniz. Somut değişimler, yaşamınızı daha dinamik bir hale getirebilir. Gayrimenkul konularına yönelebilir ya da arabanızı yenileme gibi kararlar alabilirsiniz. Bu süreçte kendinizi daha ileriye taşıyabileceğiniz eğitimler yakın markajınızda olacak. 2020 yılı bütünüyle sizi siz yapan, şekillendiren günlerle doluyken; daha sağlıklı, standartlarınızı yüksek tutacağınız bir yaşam benimseyeceksiniz. 2020 yılında en dikkat etmeniz gereken tarihler; 10 Eylül-14 Kasım 2020 yılında en şanslı olduğunuz tarihler; 22 Mart-2 Temmuz arası.



ASTRO GÜNDEM

Venüs-Jüpiter iletişimi; 2020'nin sıradan geçmeyeceğinin, tarihe büyük harflerle yazılacağının sinyalini vermeye başlıyor. Dünyadaki adalar gündeme otururken, 4 Eylül 1998 doğumlu, burcu Başak, Neptün'ü Oğlak Google dikkatleri üzerine çekmeye devam edebilir.