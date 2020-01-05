Gök kubbenin nam salmış gezegenleri ile 2020 yılının ilk ayı, hepimize kocaman bir selam vermeye hazırlanıyor. 2019 yılının son günlerinde yaşadığımız Güneş tutulması etkisiyle yeni yıla başladık. Bireysel hayatlarda adaletin ön plana çıkacağı bu ay, kaosla ortaya çıkan gerçekler de ufkumuzda yeni bir kapı aralayacak. Bu defa 10 Ocak'ta gerçekleşecek Ay tutulması da destek olacak. Kuralların yeniden yazılmaya çalışılacağı Ocak ayında gündemden düşmeyecek kelimelerin arasında haksızlık, adaletsizlik ve etik dışı davranışlar olacak. Bu üçlü hayatımızın her alanında karşımıza çıkacak. Eğer etrafınızda bu şekilde davranmayı kendisine prensip eden kişiler varsa, haber verin 2020 yılı onlar için zor başladı. Birliktelikler, evlilikler, arkadaşlıklar, iş ilişkileri su üstüne çıkarken, bir taraftan da yola sokulmaya çalışılan hayatlar Ocak ayının gündeminde fazlaca yer alacak. Hayatlar olağan akışında devam ederken yaşanan kafa karışıklıkları elbette kaosa da neden olacak. Geçtiğimiz yılların ilk ayını kaleme alırken "Gökyüzünde şenlik var" demiştim. Bu yıl da gökyüzünde bir şenlik var ancak kaosa çok daha yakın bir şenlik. Yıllardır kavuşmayan transitler iletişim kurarken yeryüzüne bu kavuşumun etkileri yansıyacak. Ocak ayı, eş zamanlı olarak birbirinden farklı gökyüzü olaylarını yaşatırken hepimizi etkisi altına alacak. Gökyüzü daha önce yaşamadığımız duygularla sarıp sarmalanacak. Kimi zaman öfkemizi kontrol edemezken, kimi zaman da sevgimizde sınırsız olacağız. Bu durum psikolojik olarak zorlarken, işin özünde ne hissetmemiz gerektiğine de karar veremeyeceğiz. Anlayacağınız işler bir hayli karışacak. Mantığını kendisine eş tutanlar için bu ay biraz daha dingin ve sakin olacak.



ASTRO GÜNDEM

Ay-Jüpiter 120'liği, mülteci ve sığınma haklarını, uluslararası kurumları gündemden düşürmeyecek. Dünyada kadınlarla ilgili protestolar artacak. Gökyüzü toprağa teslim olmaya devam ederken, ülkemizin topraklarında çıkacak tarihi eserler, yeni şehirlerin habercisi olabilir.



