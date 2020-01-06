Uyanışı temsil eden 2020 yılı, 'açık ve net olun' mesajı veriyor. Üstü kapalı konuşmalar, imalar ve haksızlıklar karşısında sessiz kalmalar artık bitiyor. Bu durum yalnızca Ocak ayı için geçerli değil. Yılın genelinde bu tarz durumlar zamanla kaybolup gidecek. Herkes hayata dair son kozlarını oynamak isteyecek. Çünkü kazanmak, her zaman olduğundan çok daha değerli olacak. 'Seviyorsak ne yapalım?' diyenler… Seviyorsak, sevgimizi söylemekten ve göstermekten çekinmeyeceğiz. Kırgınlığımızı kendimize saklamak yerine dile getirmeyi tercih edeceğiz. Çünkü artık yavaş yavaş fark ediyoruz ki; hiç kimse söylemeden bir şeyi görmüyor ve anlamıyor. Dile gelmekten başka çaremiz yok yani... Psikolojik savaşların yaşanacağı bu ay; ikili ilişkiler ve evliliklerde, 'Ya beraber kazanacağız ya beraber kaybedeceğiz' mantığına bürünebilirsiniz. Gezegenlerin seyri, bir adım ileri gitmemiz için bizi sürekli sırtımızdan itecek. Aman diyeyim, bastığınız yere dikkat edin. Bu süreçte yerle bir olanları da göreceğiz. Kendimizi çok daha güçlü hissedeceğiz. Zor bir yılı arkamızda bırakırken elbette yorulduk, kimi zaman da gücümüzü kaybettik. Ancak 2020 yılının ilk ayı, 'Bu yıl güçsüzlere yer yok' diyor. Bu yüzden elimizden geleni yapmak için çabalayacağız. Kendi gücümüz sayesinde kışın soğuğunu içimizde hissetmeyeceğiz. Yeni bir iş mi istiyoruz, harekete geçeceğiz... Kalbimizin sahibini mi arıyoruz, bizi tereddüte düşüren herkesi hayatımızdan çıkaracağız. Bize şüpheli duygular yaşatan kişilerle yollarımızı ayıracağız. Eğer öğrenciysek, eğitimimize daha da önem vereceğiz. Eğer evliysek, ailenin yegane servet olduğunu anlayacağız. Emin olmadığımız hiçbir düşünceyi, duyguyu ve kişiyi hayatımızda barındırmayacağız.



2020 KOLAY OLMAYACAK!

Sevgili okurlarım; 2020, kolay bir yıl olmayacak. Ancak herkes için değil…

Emeğe değer veren,

Düşene yardım eden,

Yalnızca kendisine haksızlık yapıldığı zaman değil, tüm haksızlıklara sesini çıkaran,

Kendisi kadar başkalarının da haklarını gözeten,

Yaptıklarının ve yapmadıklarının bilincinde olan herkes için kazancı bol bir yıl olacak. Ve bu etki, kendisini yılın ilk ayından itibaren hissettirecek.



ASTRO GÜNDEM

Mars-Chiron 120'liği, 'zamanı geldiğinde noktayı koymak gerek' dedirtecek. Gözden çıkarılan yardım kuruluşlarıyla ilgili yeni haberler gündeme gelecek. Bu kuruluşlar; meydana çıkacak skandallarla, toplum önünde itibarlarını kaybedebilirler.