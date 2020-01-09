Ay tutulurken duygular ve içgüdüler ayyuka çıkar. Bu nedenle, ilişkisinde zorluk yaşayanları bu tutulma bir sonuca götürecek. Yarın saat 21:21'de başlayacak tutulma, ülkemizden gözlemlenebilecek. Jenerasyon gezegenlerinin Ay tutulurken kavuşmaya başlaması ise daha önce görülmemiş bir sürecin başlangıcını işret ediyor. Bu da kolektif bilinç uyanışı olarak yorumlanabilir. Ocak ayının her günü farklı bir gündeme uyanacağız anlamına gelirken gündelik hayatımızda ise aksiyonu, sürprizleri, ani gelişmeleri, farkındalığı ve şok haberlere uyanabileceğimizi işaret ediyor. Ama önce ilişkiler…

Kişisel ilişkileri tarafsız kullanmak gerektiğini fark edebiliriz.

Uyumsuz giden ilişkileri bitirebiliriz.

Tek taraflı aşklara son verebiliriz.

Uzun süren ve belirsiz giden ilişkileri sonlandırabiliriz.

Duyguları açığa çıkarırken beklentimizi, hedeflerimizi öncü yapabiliriz. Öncü bir tutulmada, karşıt evinde Oğlak dizilimiyle sıralanmış gezegenler (Merkür, Satürn, Plüton) hassas yapımızı sıfırlamaya yardımcı olabilir. 'Nelere dikkat etmeli, ne yapmalı?' derseniz...

Duygusal kutuplaşmalar meydana gelebilir.

Gündelik konulara hakimiyette zorlanmalar olabilir.

Alınganlıklar yaşanabilir.

Irkçı, önyargılı eğilimler, davranışlar artabilir.

Bir akıl hocasıyla, güvendiğiniz kişilerle yakın temas artabilir.

Melankoli ve karamsar duygulara karşı sosyalleşme angarya olarak görülmemeli.

Eşinizi, çocuğunuzun, aile büyüklerinin sorumluluğunu alabilirsiniz.

Kıskanç ve takıntılı insanlardan uzak durun.

Anne-çocuk ilişkisinde gerilim, çatışma oluşabilir.



SİYASİ GÜNDEM

Türkiye'yi yakından ilgilendiren Ay tutulmasından bahsedebiliriz. Yükselen burcunda meydana gelen bu etki ile ülkemizin gündemi hızla değişebilir.

Liderlerin kıran kırana mücadelesine tanık olabiliriz.

Gizli yapıların, örgütlerin hesaplaşmalarını işaret edebilir.

Suriye'yi de ilgilendiren, ülkenin Doğu Anadolu bölgesini kapsayan konuları gündeme getirebilir.

Dünyada sınır bölgesi ve mülteciler söz konusu olurken, aksiyonlar alınabilir.

Göç dalgasını konuşuyor olabiliriz.

NATO ve ABD ilişkileri tüm yıla yayılarak tutulma ekseninde şekillenebilir, dönüşebilir.



ASTRO GÜNDEM

'Mesele yola devam etmek değil, kimlerle devam edeceğimizdir' dedirten günlerden geçerken, bugün Ay-Uranüs 60'lığı gerçekleşecek. İdeolojik düşünceler toplumda sivrilirken, teknolojiyle liderlerin savaşına tanıklık edebiliriz. 'Kim olabilir?' derseniz, Trump derim!