Bu gece gökyüzüne bakmayı unutmayın çünkü Ay tutulacak. Bu büyük günden geçerken, etkisinin Mart ayına kadar baş döndürücü olacağından hiç şüpheniz olmasın. 2020 yılının şifrelerini adeta çözdüren gökyüzünde bugün sahne alacak Dolunay dünyanın başını döndürürken, ülkemiz uluslararası basında daha çok konuşulacak. Her konuyu titizlikle ele alacak olan Ay tutulması, bireysel yaşamları da etkisi altına alacak. Ciddiyete ve sadakate ihtiyacımız olduğu bugünlerde korumacı, planlı, istikrarlı ve iş odaklı olabiliriz. Aile kavramı her zamankinden daha fazla ön plana çıkarken, 2020 asıl şimdi başladı diyebiliriz. Hepimiz 'Değiştik' derken, hayata sıkı sıkı sarılmayı seçeceğiz. Çünkü Ay anaç, duygusal, öncü bir burçta tutulurken, ruhunu da yeryüzüne yağdıracak. Bu yıl aldığı kararların arkasında durmak için çaba gösterenler makam, mekan sahibi olacak bile diyebiliriz. Unutmayın bu gece Ay tutulacak, hem de kalplerde! Gelin tutulmanın burçlara etkisine de bakalım...

Koç: İş hayatında farklı alanları, sektörleri deneme fikri gelişebilir. Cesur adımlar atabilirsiniz.

Boğa: Mal varlığıyla ilgili sorunlar çözüme ulaşabilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili artışlar yaşayabilirsiniz.

İkizler: Birkaç yıldır ilişki konusunda zorlanan İkizleri yeni aşamalar, bitişler ve başlangıçlar bekliyor.

Yengeç: Sorumlulukların hakkını vermek için ekstra çaba harcayabilirsiniz. Kendi yaşamınızı ve hayat kalitenizi artıracaksınız.

Aslan: Yeni mesai arkadaşları, yeni bir çevre ve sağlık konusu öne çıkabilir. Ailenize yeni bir üye katılacağı haberini alabilirsiniz.

Başak: Aşk, romantizm, çocuk gibi alanlarda zorlanmaları aştığınız bir dönem olabilir. Yeni eğitim alanları ilginizi çekebilir.

Terazi: Ev, sosyal yaşam ve kariyerde zaruri değişimler gündeme gelebilir.

Akrep: Para kazandığınız alanlar değişebilir. Tutulma, yolculukları bol bir döngüyü beraberinde getirecek.

Yay: Kurumsal hayata veda edip tek başına yaşamı sırtlanmak gibi kalıcı değişikliklerin temelini atabilirsiniz.

Oğlak: İkili ilişkilerde kalıcı yeni kararlar gündeme gelebilir. Uzun ilişkilerin sonu gelebilir.

Kova: Eğer son 4 ay içinde sevgilisinden ya da eşinden ayrılan bir Kova burcuysanız, barışmalar söz konusu olabilir. Topluma faydalı işlerin peşine düşüyorsunuz.

Balık: 2012'den bu yana çektiğiniz sıkıntılar bertaraf oluyor. Çocuk özlemi çekenler için sürpriz gelebilir.



ASTRO GÜNDEM

Bu akşam Yengeç burcunda Ay tutulması meydana gelecek. Bu evrede kimin kimleri koruduğunu ve harcadığını göreceğiz. Güneş-Merkür kavuşumu gerçekleşirken, dünyanın önde gelen teknoloji firmaları Google ve Amazon gibi yapıların dönüşümünü konuşacağız.