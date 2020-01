26 Ocak 2008 tarihinde Plüton- Oğlak burcuna geçer. Sonra tekrar geri gitmeye başlar. Kasım 2008'de Oğlak burcuna yeniden taşınır. O günden bugüne kadar doğan tüm çocukların doğum haritalarında, Plüton'ları Oğlak burcundadır. Öyle ki; 2023 yılına kadar doğacak tüm bebeklerin de Plüton'u Oğlak olacak. Plüton, bugünlerde gökyüzünde fazlaca öne çıkıyor. Dünyada büyük olayların başlangıcını tetikleyip yetişkinlerin dünyasında baş döndürücü günleri başlatıyorsa, elbette çocuklarımızı da yakından ilgilendiriyor. Ne de olsa Plüton, onların haritasında Oğlak burcunda. Eğer sizin de 2008 yılı sonrasında doğan bir çocuğunuz varsa, bugünlerde gelişiminde sıçrama olabilir. Enerjisi iki kat artarken, refleksleri de yükselebilir. Çocuğunuz ister kız, ister erkek olsun, bu süreçte az uyumak isteyebilir ya da uykusu hassaslaşabilir. Yemek yeme isteği artarken, alışkanlıklarından vazgeçebilir. Günlük rutininin dışına çıkmak için ayrı bir çaba ve direnç gösterebilir. Fiziki özellikleri çok hızlı değişebilir, bu süreçte büyümesi iki kat artabilir. Gezegenlerin miniklerimizin haritalarına aktiflik verdiğini, sadece bir gezegenle ve anın haritası ile eşleşti diye yazmıyorum elbette. Çocuk haritası açmamaya özen gösteren bir astrolog olduğumu, beni yakından takip edenler bilir. Gelelim bu işin püf noktasına… Gezegenler; irili ufaklı Oğlak burcunda dizilim yaparken, onlara yüksek enerji verecek. Bu durumda yavrularımızın duygularının, gelişimlerinin ve alışkanlıklarının ne denli hızlı değiştiğine tanık olurken bocalamamalısınız. Eğer önümüzdeki 90 günü, gözümüzden bile sakındığımız yavrularımızı gözlemleyerek geçirir, hatta notlar alırsanız onların yeteneklerini de keşfedebilirsiniz. Çünkü kainat; nadir yaşanan bir kavuşuma şahitlik ederken, biz de atmosferimizdeki enerji salınımından her canlı gibi etkilenebiliriz. Peki Oğlak burcunda stelyum yapmış gezegenler, hangi miniklere daha iyi gelecek?

Hiperaktif çocuklara

Dikkat dağınıklığı olanlara

Takıntılı davranışları olanlara

Tikleri olduğu düşünülen çocuklara

Konuşmada zorlanan çocuklara

Korkuları olanlara

Unutkan veya dağınık çocuklara Çocuğunuzun vurma, atma, fırlatma huyu varsa bırakma eğilimi gösterebilir. Naçizane küçük bir tavsiye... Bu süreçte çocuğunuza yeni bir alışkanlık edindirmek istiyorsanız, bunu deneyebilirsiniz



ASTRO GÜNDEM

Uranüs, Boğa burcunda geri gitmeye başlıyor. 15 Ağustos'a kadar devrim gezegeni, finans, yatırım, tarım konularında önce sıkışmaları, sonra devrimleri beraberinde getirebilir. Brexit'in en can alıcı günleri başlarken, İngiltere'yi bekleyen senaryolar bu süreçte daha keskin konuşulmaya başlanabilir.